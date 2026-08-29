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    Мұғалімге гүл сыйлау әр бала мен ата-ананың ерікті таңдауы болуы керек - министрлік

    АСТАНА. KAZINFORM - 1 қыркүйекте ұстазға гүл сыйлау жақсы дәстүр. Алайда ол міндетке, жарысқа немесе артық шығынға айналмауы тиіс, деп хабарлайды ҚР Оқу-ағарту министрлігінің бапасөз қызметі.

    гүл
    Фото: ҚР Оқу-ағарту министрлігі

    Баспасөз қызметінің хабарлауынша, ең бастысы гүлдің көлемі немесе бағасы емес, баланың ұстазына деген құрметі. Сондықтан гүл сыйлау әр бала мен ата-ананың ерікті таңдауы болуы керек.

    -Білім беру ұйымдары гүл немесе сыйлық сатып алуға бастамашылық жасамауы, ақша жинауды ұйымдастырмауы және мұны ата-аналарға міндеттемеуі тиіс. Біздің мақсатымыз мектептегі алғашқы күнді даңғазасыз, жылы әрі тәрбиелік мәнде өткізу, балаларды ұстазды құрметтеуге, қарапайымдылық пен ізгілікке тәрбиелеу,-делінген хабарламада.

    Осыған дейін білім беру ұйымдарының алдын ала ескертусіз тексерілетіні туралы жаздық.


    Білім ҚР Оқу-ағарту министрлігі Педагог
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар