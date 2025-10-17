Мұғалімнен машина құрастыру шеберіне дейін: ерлер кәсібін игерген әйелдің табыс жолы
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — Металл мен механизмдердің күрделі әлемінде әйелдің етене аралыс кетуі әлі де сирек кездеседі. Алайда Qarmet компаниясының «Құрылысмет» кәсіпорнында еңбек ететін Жұлдыз Қапыш бұл түсінікті түбегейлі өзгертіп отыр. Ол машина құрастыру саласында нәзік жандылар да кәсіби жетістікке жете алатынын дәлелдеп, өз ісінің шеберіне айналды.
Qarmet компаниясының еншілес кәсіпорны — «Құрылысмет» ЖШС-нің цехында станоктардың ырғағы үзілмейді. Темірдің тарсылы мен дәнекерлеу кезіндегі ұшқынның арасында еңбек етіп жүргендердің арасында бір әйелдің бейнесі ерекше көзге түседі. Бұл — станок және слесарлық жұмыстардың сапасын бақылайтын маман Жұлдыз Қапыш. Оның жұмыс күні темір-терсек, нақты өлшемдер және әр бөлшектің сапасын қадағалаумен өтеді. Себебі шахта жабдығының сенімділігі осы бақылаудан басталады.
Жұлдыз бұрын колледжде мұғалім болып еңбек еткен. Сабақ беріп, студенттермен жұмыс істеп жүргенде өндірістегі өмірді тіпті елестетпеген. Бірақ уақыт өте келе, өзін жаңа салада сынап көргісі келген.
— Әуелде, әрине, қорқыныш болды. Барлығы бейтаныс, айнала шу, жаңа ережелер. Бірақ өзіме: «Қорықпа, байқап көр» дедім де, шешім қабылдадым. Ең бастысы — істі сүйіп, шын көңілмен атқару. Сонда ешқандай жұмыс ауыр болып сезілмейді, — деп еске алады Жұлдыз.
Машина құрастыру саласы дәстүрлі түрде «ерлер ісі» саналып келді. Мұнда физикалық күш, техникалық ойлау мен табандылық қажет. Алайда Жұлдыз бұл салада нәзік жанның да өз орнын таба алатынын дәлелдеп жүр. Бүгінде оның осы бағыттағы еңбек өтілі бес жылға жуықтады. Ол дайын өнімнің сапасын тексеріп, технологиялық процестердің дұрыс орындалуын бақылайды.
— Менің ісіме мұқият болуым мен жауапкершілігім шахта жабдықтарының қаншалықты ұзақ қызмет ететініне тікелей әсер етеді. Сол себепті әр бөлшекті қарап шығуда барынша дәл болуға тырысамын, — дейді ол.
Әріптестері оның еңбекқорлығын ерекше бағалайды.
— Нәзік қыздың осындай күрделі және ауыр салада өз орнын табуы — мақтауға тұрарлық. Жұлдыз аз уақыт ішінде кәсіби тұрғыда өсіп, үздік мамандар қатарынан көрінді. Біз мұндай ынталы қызметкерлерді әрдайым қолдап, дамытуға күш саламыз, — дейді «Құрылысмет» ЖШС директорының орынбасары Виталий Колесников.
Қазір Жұлдыз екі баланың анасы. Ата-анасы ұстаз болған, ал ол өз әулетіндегі алғашқы өндіріс маманы.
— Маған балаларымның әйелдің де мықты, дербес және өз ісін жақсы көретін адам бола алатынын көруі маңызды. Егер адам өз ісін сүйсе, кез келген салада жетістікке жетеді, — дейді ол.
«Құрылысмет» кәсіпорнында бүгінде 1500-ден астам адам еңбек етеді. Олардың арасында токарьлар, фрезерлеушілер, дәнекерлеушілер, инженерлер мен шеберлер бар. Бұл үлкен команда машина құрастыру өндірісінің әр сатысында еңбек етіп, Qarmet компаниясының индустриялық базасын қамтамасыз етеді. Кәсіпорынның өнімдерінің 90 пайызы Көмір департаментіне бағытталады — негізінен шахталарға арналған жабдықтар мен қосалқы бөлшектер шығарылады. Сонымен қатар Болат департаментімен де бірлескен жобалар жүзеге асып жатыр.
Цехтарда жасалатын әрбір бөлшек пен металл құрылымы шахталардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. Әр бұранда, әр дәнекерленген тігіс — еңбекқор мамандардың жауапкершілігі мен шеберлігінің көрінісі. Осындай еңбектің артында Жұлдыз Қапыш сияқты өз ісіне адал, мұқият әрі табанды жандар тұр.
— Ең бастысы — өзіңе сену. Егер істі шын жүрекпен сүйсең, еңбегің де, нәтижең де соған сай болады, — дейді ол күлімдеп.
Жұлдыз Қапыш бүгінде машина құрастыру саласындағы әйелдер бейнесін жаңаша қалыптастырып келеді. Ол өз үлгісімен: станок басындағы еңбек бұл күштің емес, мінез бен кәсіби рухтың ісі екенін айқын көрсетті.