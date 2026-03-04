KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:47, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Мүмкіндігі шектеулі балаларға төленетін жәрдемақы мөлшері артты

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап мүмкіндігі шектеулі балаларға төленетін жәрдемақы мөлшері артты. Бұл туралы Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департамент басшысы Асқар Аймағанбетов хабарлады.

    Асқар Аймағанбетов
    Фото: Орталық коммуникациялар қызметі

    — Мүмкіндігі шектеулі баланы бағып отырған ата-анаға төленетін жәрдемақы 81 871 теңге болды. Ал балаларға төлем мөлшері жасына және мүгедектік тобына байланысты тағайындалды: 7 жасқа дейінгі балаларға – 81 871 теңге, 7–18 жас аралығындағы І топтағы балаларға – 111 873 теңге, ІІ топқа – 93 058 теңге, ІІІ топқа – 81 871 теңге, — деді Асқар Аймағанбетов Астана қаласының коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.

    Ол ата-аналарға қосымша төлем де берілетінін атап өтті.

    Мысалы, 7 жасқа дейінгі баласы бар отбасы ай сайын жалпы 163 742 теңге алды, оның ішінде баланың өзіне және оны бағып отырған ата-анаға төлем кіреді. І топтағы 7–18 жас аралығындағы баласы бар отбасының төлемі 193 742 теңгеге жетті, ал ІІ топтағы балалар үшін ай сайынғы төлем 174 929 теңгені құрады.

    — Бұл өзгерістер мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған, — деді департамент басшысы.

    Айта кетейік, бұған дейін мүмкіндігі шектеулі адамдардың Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы 111 мыңнан астам қызмет алғанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Жәрдемақы Астана Әлеуметтік қолдау
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум