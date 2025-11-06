Қырғызстанның мемлекеттік органдары энергия тұтынуға шектеу енгізеді
АСТАНА. KAZINFORM — АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстан Министрлер Кабинетінің шешімімен энергия тиімділігін арттыру және электр энергиясын тиімді пайдалану шаралары енгізіледі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Үкіметтің хабарлауынша, электр энергиясын үнемдеу мақсатында әкімшілік үкіметтік ғимараттарда ішкі және сыртқы жарықтандыру және электр құрылғыларын пайдалану сағат 18:00–ден 06:00–ге дейін шектеледі.
Бұл тәулік бойы жұмыс істейтін және қорғаныс, қауіпсіздік, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау және мемлекеттік қызметтерді көрсететін стратегиялық нысандар мен ұйымдарға қолданылмайды.
Бұл шараларды енгізу энергия тиімділігін айтарлықтай жақсартады, нәтижесінде айына шамамен 40 миллион киловатт-сағат үнемделеді.
Айта кету керек, биылғы жылдың алғашқы тоғыз айында елде электр энергиясын тұтыну шамамен 1 миллиард киловатт-сағатқа өсті. Тоқтоғұл су қоймасындағы қазіргі су деңгейі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 миллиард текше метрге төмен.
— Бұл жағдай су және энергетикалық ресурстарды ұтымды басқаруға белсенді көзқарасты талап етеді. Министрлер кабинетінің басты мақсаты — Тоқтағұл су қоймасындағы суды ұтымды пайдалану және энергетикалық жабдықтарға түсетін жүктемені оңтайландыру, бұл бүкіл энергетикалық жүйенің сенімді жұмыс істеуі үшін өте маңызды, — делінген мәлімдемеде.
Бұған дейін Қырғызстанның энергетика министрі Таалайбек Ибраев «Кабар» ақпарат агенттігіне берген сұхбатында азаматтарға алдағы қыс туралы ескертіп, энергияны үнемдеуге шақырған болатын.
Қырғызстан президенті Садыр Жапаров энергетика министрі Таалайбек Ибраевтың әрекетін қатаң сынға алып, шексіз электр энергиясы тарифін тоқтатуды бұйырды.
Айта кетейік, Қырғызстанның энергетика саласында 2023 жылдың 1 тамызынан 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін төтенше жағдай жарияланды. Энергетика министрінің айтуынша, ел 2028 жылға қарай қуаттылықты арттыру арқылы энергетикалық дағдарысты жеңе алады.