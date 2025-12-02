KZ
    Мұнай-газ химиясы туралы заң қашан қабылданады

    АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Үкімет отырысында мұнай-газ химиясы туралы заң жобасы қашан Парламентке енгізілетінін айтты. 

    Ерлан Ақкенженов
    Фото: Үкімет

    — Мұнай-газ химиясы туралы заң жобасы қашан дайын болады, — деп сұрады Үкімет басшысы.

    Ведомство басшысы ведомствоаралық комиссияның шешімін күтіп отырғандарын мәлім етті.

    — Бүгінгі таңда барлық тиісті шешім қабылданды. Заң жобасы қазір комиссияға шығарылады. Комиссияның оң шешімі қабылданғаннан кейін біз оны Мәжіліске апарамыз, — деді министр.

    Олжас Бектенов көмір химиясының әлеуетін де ұмытпау керектігін еске салды.

    — Көмір химиясын дамыту керек. Өте маңызды бағыт. Бұл бағытта үлкен әлеует бар. Көңіл бөліңіздер, — деді Премьер-министр.

    Бұған дейін мұнай-газ химиясын дамытуға арналған жаңа заң жобасы әзірленіп жатқанын жазған едік.

