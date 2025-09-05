15:39, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Мұнай-газ саласы қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етілді
АСТАНА. KAZINFORM — Мұнай-газ саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан сала мамандары мен ардагерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Марапатталғандар:
«Парасат» ордені
- Максим Досмаилов — еңбек ардагері
- Бақыт Иманбаев — «ҚазМұнайГаз Инжиниринг» ЖШС филиалының директоры
- Мұсабек Исаев — еңбек ардагері
- Құндыз Нупов — еңбек ардагері
«Құрмет» ордені
- Орынша Абдрахманова — еңбек ардагері
- Жақсылық Мыңжасаров — еңбек ардагері
- Ыбырай Сейітов — «Эмбаведьойл» ЖШС бас геологі
- Еркін Ыбыраев — «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ мұнай-газ өндіру операторы
III дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен
- Әлібек Ахметов — «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Атырау» мұнай айдау стансасының операторы
- Қуат Ғабдуллин — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС кокс және күкірт өндірісінің технологиялық сорғылар машинисі
- Әнуарбек Дәдешев — еңбек ардагері
- Нариман Дүйсекенов — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау өндірісінің машинисі
- Жанболат Жұмағалиев — «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндеу операторы
- Айша Жұмалиева — «Өзенмұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру операторы
- Сейілхан Жүсіпбеков — еңбек ардагері
- Ермекқали Махамбетов — «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Құрманғазы» мұнай айдау стансасының жүргізушісі
- Жаңбырбай Ниетбаев — «ӨзенМұнайСервис» ЖШС ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу жөніндегі инженері
- Ғарифолла Тұманғалиев — «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» «Қазақстан» филиалының инженер-механигі
- Владимир Усачев — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС технологиялық компрессор машинисі
«Ерен еңбегі үшін» медалімен
- Болат Байназаров — «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндіру жөніндегі операторы
- Арман Бекмағамбетов — «Ембімұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру департаментінің жетекші инженері-механигі
- Сара Ержанова — еңбек ардагері
- Қалия Ермышева — еңбек ардагері
- Әлібек Жәнібеков — «QHSE-Akbarys» ЖШС өндіріс және бизнесті дамыту жөніндегі аймақтық менеджері
- Амандық Кашаков — «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндеу операторы
- Айман Кенжебаева — «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Жетыбаймұнайгаз» ӨБ мұнай және газ өндіру инженері
- Бисенбай Қожалақов — «Oil Services Company» ЖШС «Жетыбай Сервис» ӨБ жүк тиегіш жүргізушісі
- Сәкен Оңғарбаев — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС тазалау құрылғысының сумен өртті сөндіру және өнеркәсіптік кәріз цехының операторы
- Мақсет Таубаев — еңбек ардагері
- Қоныс Тегісбаев — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС электр цехының тарату желілерін пайдалану жөніндегі электрмонтері
- Нұрлан Тиындықов — «PetroKazakhstan Oil Products» ЖШС № 3 технологиялық цехының аға механигі
Айта кетелік бүгін Президент мұнай-газ саласын дамытуға елеулі үлес қосқан азаматтарды марапаттаған еді.