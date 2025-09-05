KZ
    Мұнай-газ саласы қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Мұнай-газ саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан сала мамандары мен ардагерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Үкімет

    Марапатталғандар:

    «Парасат» ордені

    • Максим Досмаилов — еңбек ардагері
    • Бақыт Иманбаев — «ҚазМұнайГаз Инжиниринг» ЖШС филиалының директоры
    • Мұсабек Исаев — еңбек ардагері
    • Құндыз Нупов — еңбек ардагері
    Фото: Үкімет

    «Құрмет» ордені

    • Орынша Абдрахманова — еңбек ардагері
    • Жақсылық Мыңжасаров — еңбек ардагері
    • Ыбырай Сейітов — «Эмбаведьойл» ЖШС бас геологі
    • Еркін Ыбыраев — «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ мұнай-газ өндіру операторы
    Фото: Үкімет

    III дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

    • Әлібек Ахметов — «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Атырау» мұнай айдау стансасының операторы
    • Қуат Ғабдуллин — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС кокс және күкірт өндірісінің технологиялық сорғылар машинисі
    • Әнуарбек Дәдешев — еңбек ардагері
    • Нариман Дүйсекенов — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау өндірісінің машинисі
    • Жанболат Жұмағалиев — «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндеу операторы
    • Айша Жұмалиева — «Өзенмұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру операторы
    • Сейілхан Жүсіпбеков — еңбек ардагері
    • Ермекқали Махамбетов — «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Құрманғазы» мұнай айдау стансасының жүргізушісі
    • Жаңбырбай Ниетбаев — «ӨзенМұнайСервис» ЖШС ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу жөніндегі инженері
    • Ғарифолла Тұманғалиев — «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» «Қазақстан» филиалының инженер-механигі
    • Владимир Усачев — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС технологиялық компрессор машинисі
    Фото: Үкімет

    «Ерен еңбегі үшін» медалімен

    • Болат Байназаров — «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндіру жөніндегі операторы
    • Арман Бекмағамбетов — «Ембімұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру департаментінің жетекші инженері-механигі
    • Сара Ержанова — еңбек ардагері
    • Қалия Ермышева — еңбек ардагері
    • Әлібек Жәнібеков — «QHSE-Akbarys» ЖШС өндіріс және бизнесті дамыту жөніндегі аймақтық менеджері
    • Амандық Кашаков — «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндеу операторы
    • Айман Кенжебаева — «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Жетыбаймұнайгаз» ӨБ мұнай және газ өндіру инженері
    • Бисенбай Қожалақов — «Oil Services Company» ЖШС «Жетыбай Сервис» ӨБ жүк тиегіш жүргізушісі
    • Сәкен Оңғарбаев — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС тазалау құрылғысының сумен өртті сөндіру және өнеркәсіптік кәріз цехының операторы
    • Мақсет Таубаев — еңбек ардагері
    • Қоныс Тегісбаев — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС электр цехының тарату желілерін пайдалану жөніндегі электрмонтері
    • Нұрлан Тиындықов — «PetroKazakhstan Oil Products» ЖШС № 3 технологиялық цехының аға механигі
    Фото: Үкімет
    Фото: Үкімет
    Фото: Үкімет
    Фото: Үкімет
    Фото: Үкімет

    Айта кетелік бүгін Президент мұнай-газ саласын дамытуға елеулі үлес қосқан азаматтарды марапаттаған еді

