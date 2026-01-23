НАТО Бас штаб бастықтары Украинадағы жағдайды талқылады
АСТАНА. KAZINFORM — Брюссель қаласында НАТО–Украина кеңесі форматында НАТО-ға мүше елдердің бас штаб бастықтарының отырысы өтті, деп жазды Анадолы агенттігі.
НАТО Әскери комитетінің төрағасы, адмирал Джузеппе Каво Драгоненің төрағалығымен өтіп жатқан бұл жиын екінші күнге жалғасты.
Кеңес барысында Украинадағы әскери жағдайдың соңғы өзгерістері, Ресейдің жуырдағы әрекеттері, сондай-ақ Киев билігінің қазіргі қажеттіліктері қарастырылып отыр. Сонымен қатар Украинаға альянс елдері тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауды үйлестіру мәселелеріне ерекше назар аударылды. Бұл қатарға қару-жарақ пен оқ-дәрі жеткізу, әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері, әскери даярлық бағдарламалары және логистикалық көмек кіреді.
Күн тәртібінде сондай-ақ Украина қарулы күштерінің әлеуетін арттыру, оларды НАТО стандарттарына бейімдеу және альянстың қауіпсіздік саласындағы ұзақ мерзімді міндеттемелері талқыланған.
Отырыстың екінші сессиясында қатысушылар Азия–Тынық мұхиты өңіріндегі серіктестер — Австралия, Жапония, Корея Республикасы және Жаңа Зеландиямен өзара іс-қимылдың жай-күйін талқылайды.
Кездесу соңында Грузиядағы жағдайдың дамуы да қаралады.
НАТО елдерінің бас штаб бастықтары альянстың әскери күн тәртібін талқылау үшін жылына кемінде екі рет бас қосады. Әдетте мұндай кездесулердің бірі НАТО-ның Брюссельдегі штаб-пәтерінде, ал екіншісі ротациялық негізде мүше елдердің бірінде өтеді.
Қауіпсіздік жағдайының дамуына байланысты кезектен тыс отырыстар да ұйымдастырылып, олардың аясында одақтастар қорғаныс жоспарларын, тежеу саясатын және өзекті дағдарыстарды әскери деңгейде талқылайды.
Еске сала кетейік, бұған дейін АҚШ Конгресі «НАТО бірлігін қорғау» туралы заң жобасын дайындады.