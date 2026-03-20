НАТО Ирактағы миссияға қатысқан барлық персоналды Еуропаға эвакуациялады
АСТАНА. KAZINFORM — НАТО Ирактағы миссиясының құрылымын өзгертті (NMI) және елдегі барлық персоналды Еуропаға шығарды, деп хабарлайды Анадолы.
НАТО-ның жазбаша хабарламасында Ирактағы соңғы NMI персоналы 20 наурызда елден шыққаны айтылған.
Хабарламада НАТО-ның Еуропадағы Біріккен күштердің Жоғарғы бас қолбасшысы (SACEUR) генерал Алексей Гринкевичтің сөздері келтірілген.
— Мен Ирак Республикасына және барлық одақтастарға НАТО персоналын Ирактан қауіпсіз эвакуациялауды қамтамасыз етуге көрсеткен қолдаулары үшін алғыс айтамын, — делінген хабарламада.
Оның айтуынша, NMI миссиясы Италиядағы Неаполь қаласындағы Біріккен күштер командалығы арқылы жалғастырылады.
NMI соғыс міндеттерін орындамайды және Иракқа қауіпсіздік күштері мен институттарын тұрақты, ашық және инклюзивті етуге қолдау көрсетуге бағытталған.
Миссияның мақсаты — Иракқа өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, терроризммен күресуге және ДАИШ террористік ұйымының (ДАИШ – Қазақстанда тыйым салынған ұйым) қайта пайда болуына жол бермеуге көмектесу.
Осыған дейін хабарланғандай, Таяу Шығыс аймағынан Қазақстан азаматтарын эвакуациялау аяқталды.
Бұдан бөлек, екі аптада Өзбекстан Таяу Шығыс елдерінен 33 мыңға жуық отандасын эвакуациялағаны белгілі болды.
Сонымен қатар, 10 мыңнан аса қытайлық турист Біріккен Араб Әмірліктері (ОАЭ), Оман, Сауд Арабиясы және басқа елдерден аман-есен оралды.