    21:37, 13 Қазан 2025 | GMT +5

    НАТО Нидерландыда ядролық жаттығуларын бастады

    АСТАНА.KAZINFORM — Дүйсенбі күні Нидерландта НАТО-ның жыл сайынғы «Тұрақты күн 2025» ядролық оқу-жаттығуы басталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/picture alliance

    Еуропалық БАҚ-тың хабарлауынша, оқу-жаттығудың мақсаты — «Альянстың ядролық тосқауылға дайындығын тексеру».

    Фолькель әуе базасына сапары кезінде НАТО Бас хатшысы Марк Рютте жаттығуға Альянсқа мүше елдердің ұшақтары, соның ішінде Нидерланд әуе күштерінің заманауи F-35A ұшақтары қатысатынын мәлімдеді.

    НАТО оқу-жаттығулардың жыл сайын өткізілетінін және ядролық қаруды қолдануды көздемейтінін атап өтті.

    НАТО Бас хатшысы Марк Рюттенің айтуынша, жаттығу тек қорғаныс сипатында және альянстың еуроатлантикалық аймақтағы қауіпсіздікті сақтау қабілетін көрсетеді.

    — Біз мұны істеуіміз керек, өйткені бұл біздің ядролық тежеу құралымыздың мүмкіндігінше сенімді, қауіпсіз және тиімді болып қалуына кепілдік береді. Олар сондай-ақ кез келген әлеуетті қарсыласқа біз Альянстың барлық мүшелерін кез келген қауіптен қорғайтынымыз және қорғай алатынымыз туралы нақты сигнал береді, — деп атап өтті Рютте.

    Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Испанияны НАТО-дан шығаруды ұсынған болатын.

