НАТО Нидерландыда ядролық жаттығуларын бастады
АСТАНА.KAZINFORM — Дүйсенбі күні Нидерландта НАТО-ның жыл сайынғы «Тұрақты күн 2025» ядролық оқу-жаттығуы басталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Еуропалық БАҚ-тың хабарлауынша, оқу-жаттығудың мақсаты — «Альянстың ядролық тосқауылға дайындығын тексеру».
Фолькель әуе базасына сапары кезінде НАТО Бас хатшысы Марк Рютте жаттығуға Альянсқа мүше елдердің ұшақтары, соның ішінде Нидерланд әуе күштерінің заманауи F-35A ұшақтары қатысатынын мәлімдеді.
НАТО оқу-жаттығулардың жыл сайын өткізілетінін және ядролық қаруды қолдануды көздемейтінін атап өтті.
НАТО Бас хатшысы Марк Рюттенің айтуынша, жаттығу тек қорғаныс сипатында және альянстың еуроатлантикалық аймақтағы қауіпсіздікті сақтау қабілетін көрсетеді.
— Біз мұны істеуіміз керек, өйткені бұл біздің ядролық тежеу құралымыздың мүмкіндігінше сенімді, қауіпсіз және тиімді болып қалуына кепілдік береді. Олар сондай-ақ кез келген әлеуетті қарсыласқа біз Альянстың барлық мүшелерін кез келген қауіптен қорғайтынымыз және қорғай алатынымыз туралы нақты сигнал береді, — деп атап өтті Рютте.
