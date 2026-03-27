НАТО-ның барлық елі 2025 жылы әскери шығындар нормасын орындады
АСТАНА. KAZINFORM – Канаданы қоса алғанда НАТО-ның барлық еуропалық мүшелері өткен жылы қорғаныс шығындарын 2024 жылмен салыстырғанда 20%-ға арттырды.
НАТО Бас хатшысы Марк Рюттенің жыл сайынғы есебіне сәйкес, мүше мемлекеттер 2025 жылы қорғанысқа 1,4 трлн доллар жұмсады. Бұл ретте Канада мен альянстың еуропалық мүше елдерінің шығындары рекордтық 574 млрд долларға жетті. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 20%-ға көп және әскери блоктың жалпы қорғаныс шығындарының шамамен 41%-ы, қалған бөлігі АҚШ-қа тиесілі.
Марк Рютте 2025 жылды альянс үшін «маңызды жыл» деп атап, АҚШ президенті Дональд Трамп тарапынан қысымға жауап ретінде еуропалықтар мен Канаданың қорғаныс шығындарын арттыру жөніндегі күш-жігерін жоғары бағалады.
- Еуропалық одақтастар мен Канада АҚШ-тың әскери күшіне ұзақ уақыт бойы шамадан тыс сүйеніп келді. Біз өз қауіпсіздігіміз үшін жауапкершілікті жеткілікті түрде алған жоқпыз. Бірақ ойлауда нақты өзгеріс болды... Еуропалық ретінде мен біз жасап жатқан іс – қол жеткізген орасан зор жетістіктермен мақтанамын, - деп мәлімдеді ол.
Бұдан басқа, есепке сәйкес, НАТО-ның барлық одақтасы өткен жылы 2014 жылы белгіленген ЖІӨ-нің 2%-ына жұмсалатын шығындар мақсатына жетті немесе одан да асып түсті. Салыстырмалы түрде: сол кезде бұл көрсеткіштен тек Грекия мен Ұлыбритания асып түсті, ал Еуропа елдерінің көпшілігі артта қалып, шығындарды ЖІӨ-нің шамамен 1% деңгейінде ұстады.
- Есептегі сандар өздері үшін айтып тұр. Біз қорғанысқа инвестиция салуда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткіздік, және бүгінде НАТО бұрынғыдан да күшті, - деп қосты Рютте.
ЕО-дағы ең үлкен армиясы бар Польша альянста әлі де көш бастап, қорғанысқа ЖІӨ-нің 4,3%-ын жұмсайтынын атап өткен жөн. Одан кейін тізімде Литва (4%) және Латвия (3,74%) тұр.
ЕО-ның екінші және үшінші ірі әскери күштері Франция мен Италияның көрсеткіштері айтарлықтай нашарлап, сәйкесінше 2,05% және 2,01% болды.
Марк Рютте атап өткендей, шілде айында Анкарада өтуі тиіс НАТО-ның келесі саммиті өндіріс қуатын арттыруға бағытталады.
Осыған дейін президент Дональд Трамп АҚШ-қа ендігәрі НАТО елдерінің көмегі қажет емес екенін мәлімдеді.
Сондай-ақ Трамп Ормуз бұғазындағы жағдайға байланысты НАТО елдерін «қорқақтар» деп атағанын жаздық.