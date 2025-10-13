НАТО-ның бұрынғы бас хатшысы Столтенберг Мюнхен конференциясына төрағалық етеді
АСТАНА.KAZINFORM — НАТО-ның бұрынғы бас хатшысы және Норвегияның қаржы министрі Йенс Столтенберг өкілеттігін аяқтағаннан кейін Мюнхен қауіпсіздік конференциясына (MSC) төрағалық етуге кіріседі, деп хабарлайды ТАСС.
— Барлығы білетіндей, осы жылдың басында Премьер-министр Стёре мені өз үкіметіне қосылуға шақырған кезде мен MSC-ке қосылу жоспарымды өзгертуге тура келді. Менің MSC-ті басқару жөніндегі міндеттемем өзгеріссіз қалады. Мен MSC Foundation кеңесіне қазір қосылып, Норвегиядағы мемлекеттік қызметімді аяқтағаннан кейін төрағалық етуді асыға күтемін, — деп атап өтті Столтенберг.
Бастапқыда НАТО-ның бұрынғы Бас хатшысы осы жылдың ақпан айының ортасында MSC төрағасы ретінде өзінің бұрынғы басшысы Кристоф Хойсгеннің орнын басуы керек еді, бірақ Норвегия премьер-министрі Йонас Гар Стёре оған өз кабинетінде қаржы министрі қызметін ұсынғаннан кейін бұл идеядан тез бас тартты. Содан бері MSC төрағалығын оның орынбасарлары Бенедикт Франк пен Райнер Рудольф атқарды. Ишингер 2009-2022 жылдар аралығында Мюнхен қауіпсіздік конференциясының төрағасы қызметін атқарды.
Мюнхен қауіпсіздік конференциясын 1962 жылы неміс публицисті Эвальд фон Клейст НАТО-ға мүше елдердің «қорғаныс министрліктері өкілдерінің кездесуі» ретінде құрды. 1999 жылдан бері оның құрамына Орталық және Шығыс Еуропа елдерінің саясаткерлері мен әскери қайраткерлері, сондай-ақ бизнес өкілдері кірді. Форумда дәстүрлі түрде саясаткерлер арасындағы көптеген бейресми және жеке кездесулер өтеді.
62-ші Мюнхен қауіпсіздік конференциясы 2026 жылдың 13-15 ақпаны аралығында өтеді.
2024 жылдың 1 қазанында НАТО-ның сол кездегі бас хатшысы Йенс Столтенберг өзінің өкілеттігін Марк Рюттеге ресми түрде тапсырды.
Айта кетелік Трамп Испанияның НАТО-дан шығарылуы мүмкін екенін жариялады.