Наурыз көже дайындауға қанша қаржы керек
Наурыз мейрамының дастарқанында міндетті түрде Наурыз көже болады. Kazinform агенттігінің тілшісі ұлттық тағамды дайындауға қанша қаржы керек екенін білді.
Наурыз көжеге жеті түрлі дәм қосады. Бұл – тоқшылық пен берекенің, жаңарудың белгісі. Еліміздің әр өңірі оны әртүрлі жолмен дайындайды, қоспасында да өзгешелік бар.
Мәселен Қазақстанның солтүстік бөлігінде Наурыз көжені сүт еттен дайындайды. Соғымның майлы бөлігінің дәмі мен иісі ерекше болады. Оған сүт немесе айран қосады.
Ал еліміздің өзге өңірлерінде мейіз, сәбіз, бұрыш, жылқы етінің орнына сиыр етін асады. Сонымен бірге салатын дәндері де өңірлерге қарай өзгеріп отырады. Арпа, бидай, күрішпен қатар жүгері, кейде үрмебұршақ, кеспе салады.
Тіпті бір өңірдің өзінде Наурыз көжені бірнеше жолмен дайындайды. Әр әйелдің өз үйренгені, білгені бар. Маңыздысы – ұлттық тағамға 7 түрлі дәм қосуы тиіс.
Өңір мен көжеге қосатын дәм түріне қарай бағасы да өзгеріп отырады. Наурыз көже дайындауға орта есеппен қанша қаржы жұмсалады? Негізгі жеті дәм таңдалды:
Су
Тұз
Жылқы еті (жас ет және сүт ет)
Күріш
Арпа
Айран
Құрт
Қазақстанда бұл тағамның бағасы қанша?
Сонымен:
Жылқы етінің келісі – 3 900 теңге, сүр ет – 5 000-7 500 теңге (бір келі жылқы еті мен 500 гр сүт ет аламыз)
Айранның 0,9 л – 470 тг
Күріштің 800 гр бағасы – 653-1300 тг (бізге шамамен 100 гр керек және оның бағасы 81 тг)
Арпаның 800 гр бағасы – 396 тг (көжеге 100 грамы керек, бағасы 50 тг)
Құрттың келісі – 5 000 теңге, сорпаға қосуға арналған сүзбенің 500 гр – 1 500 теңге (250 гр сүзбені 750 теңгеге аламыз)
Тұздың келісі – 78 теңге (бірнеше шымшым тұз саламыз).
Наурыз көжеге қажетті жеті дәмнің бағасын саралаған кезде орта есеппен 9 мың теңге шықты.
Наурыз көжені көршілеріне, достарына, қонаққа ұсынады. Егер көп адам дәм татса, отбасы үшін жыл табысты болады деген түсінік бар.
Бұған дейін сүр ет қосылған наурыз көже қалай дайындалатыны туралы жазылды. Петропавл тұрғыны Алма Жайсанова ұлттық тағамды анасынан үйренген дәстүр бойынша 30 жылдан астам уақыт бойы әзірлеп келеді.