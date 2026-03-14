Наурызнама онкүндігі аясында 747 спорттық іс-шара өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – 14-23 наурыз күндері Наурызнама онкүндігі аясында республика бойынша 747 спорттық-бұқаралық іс-шара өткізу жоспарланған. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі хабарлады.
Мерекелік жарыстарға шамамен 150 мың адам қатысады деп күтілуде. Іс-шаралар барлық өңірді қамтып, ауылдық округтерден бастап аудан, қала және облыс орталықтарына дейін өткізіледі.
Бағдарламаға негізінен қазақ халқының дәстүрлері мен мәдени мұрасын дәріптейтін ұлттық спорт түрлері енгізілген. Атап айтқанда, қазақ күресі, асық ату, жамбы ату, тоғызқұмалақ, садақ ату, құсбегілік, аударыспақ, көкпар, теңге ілу жарыстары жоспарланған.
Сонымен қатар мейрам аясында халық ойындары мен спорт жарыстары да өткізіледі. Олардың ішінде: қой көтеру, жілік сындыру, ләңгі тебу, арқан тарту, алыптар сайысы сынды дәстүрлі ойындар бар. Бұдан бөлек, шағын футбол, волейбол, үстел теннисі және дзюдо турнирлері де ұйымдастырылады.
Ең көп спорттық іс-шаралар бірнеше өңірде жоспарланған, бұл халықтың Наурызды белсенді атап өтіп, қатысу деңгейінің жоғары екенін көрсетеді.
Өңірлер бойынша спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны:
• Абай облысы – 6
• Ақтөбе облысы – 11
• Ақмола облысы – 88
• Алматы облысы – 40
• Атырау облысы – 7
• Шығыс Қазақстан облысы – 19
• Алматы қаласы – 21
• Астана қаласы – 10
• Шымкент қаласы – 22
• Жамбыл облысы – 48
• Жетісу облысы – 82
• Батыс Қазақстан облысы – 12
• Қарағанды облысы – 22
• Қостанай облысы – 77
• Қызылорда облысы – 13
• Маңғыстау облысы – 88
• Павлодар облысы – 80
• Солтүстік Қазақстан облысы – 18
• Түркістан облысы – 65
• Ұлытау облысы – 18
Наурызнама аясында өткізілетін спорттық іс-шаралар саламатты өмір салтын насихаттауға, ұлттық спорт түрлерін дамытуға және қоғамдық бірлікті нығайтуға бағытталған. Мерекелік жарыстар дәстүрлі түрде көп қатысушы мен көрерменді жинап, көктемгі жаңару мен бірлік мерекесінің маңызды бөлігіне айналады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Астанада Tartys Fest ұлттық спорт фестивалі өтетінін жазған едік.