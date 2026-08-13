Найзағай, бұршақ, қатты жел: 13 тамызға арналған ауа райы болжамы
АСТАНА. KAZINFORM — Төтенше жағдайлар министрлігі 13 тамызға арналған ауа райы болжамын жариялады.
Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарында, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында, Абай және Жетісу облыстарында жаңбыр, найзағай, бұршақ және жел күтіледі.
Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Абай, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында және Жетісу облысында желдің екпіні 15–20 м/с дейін күшейеді.
Өрт қаупі Бірқатар өңірлерде, оның ішінде Түркістан, Қызылорда, Қарағанды, Жамбыл, Алматы облыстарында, Жетісу және Ұлытау облыстарында, сондай-ақ басқа да өңірлерде төтенше өрт қаупі сақталады.
Айта кетейік, алдағы күндері Қазақстан аумағындағы ауа райын бірнеше барикалық түзіліс қалыптастырады. Алдымен солтүстік циклон Қазақстанның батысынан шығысына қарай жылжиды, оның әсерінен жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел күшейеді.