Найзағай, бұршақ, тұман, шаңды дауыл: Ел аумағында ауа райы құбылады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан аумағының басым бөлігі циклондық қызмет пен атмосфералық фронтальді бөлімдердің ықпалында болады, деп хабарлайды «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі.
Синоптиктердің болжамынша, Қазақстанда найзағаймен жаңбыр жауады, елдің солтүстік-батысында бұршақ пен дауыл болуы мүмкін.
— Елдің оңтүстігінде, шығысында, оңтүстік-шығысында ауа райы жауын-шашынсыз болады деп күтіледі. Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстігінде шаңды дауыл соғады, солтүстігінде, шығысында түнгі және таңертеңгі сағаттарда тұман болады, — делінген хабарламада.
Сонымен қатар Алматы, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау, Жетісу облыстарында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, Ақмола облысының оңтүстігінде, орталығында, Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Атырау облысының батысында, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстарының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болатыны ескертілді.
Ал Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Атырау, Жамбыл облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Жетісу облысының шығысында, оңтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында, Ұлытау облысының шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі.
Осыдан бұрын Солтүстік Қазақстан облысында синоптиктер күздің алғашқы айы — қыркүйектегі ауа райы болжамын жариялады.