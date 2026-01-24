Елнұр Бейсенбаев: Конституцияда ер мен әйел арасындағы некені бекіту – ұлттық болмысты сақтау
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа Конституцияда отбасы мен неке ұғымдарын күшейтіп, тек қана ер мен әйелдің арасындағы тең, еркін және өзара жауапкершілікке негізделген құндылық ретінде нақты бекіту керек. Бұл ұсынысты Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысында айтты.
Депутаттың айтуынша, Конституция – жай ғана құқықтық нормалар мен баптардың жиынтығы емес. Бұл «Біз халық ретінде кімбіз және еліміздің болашағын қалай елестетеміз?» деген басты сұраққа жауап беретін құжат. Конституцияны жаңарту кезінде отбасы жайлы ой айту – Қазақстанның болашағы туралы сөз қозғаумен тең.
– Қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтың «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген аталы сөзін білмейтін қазақ, естімеген жұрт жоқ. Бесігі түзу елдің ертеңі де нық, ұрпағы да саналы болады. «Бесікті түзеу» – болашақ алдындағы тарихи жауапкершілік. Ел боламыз десек, ең әуелі ұрпақ тәрбиесіне, ұлттық сана мен рухани негізге айрықша мән беруіміз керек. Осы ретте, халқымыздың бас құжаты – Ата заңымызда отбасы мен неке сияқты қастерлі ұғымдарды күшейтуіміз керек деп санаймын. Оған жауапты ер мен әйелдің рөлін, олардың жауапкершілігін, ара-қатынасын нақты шегелейтін уақыт келді, - деді Елнұр Бейсенбаев.
Депутат дәстүрімізге теріс, адамзат болмысына, оның табиғатына қарама-қайшы құндылықтарды насихаттайтын жат әрекеттер қоғамда аз емес екенін атап өтті. Бұл жай ғана түйткіл емес, ұлттың болашағына қауіп төндіретін құбылыс.
– Сондықтан ұлттық болмысымызға сай келетін, Адам ата мен Хауа ананың жаратылысына тән дәстүрлі отбасылық әке мен ананың заңды әрі құқықтық қарым-қатынастарын Конституцияда нақты бекітуіміз қажет. Бұл дегеніміз отбасылық құндылықты сақтау, адал жарына берген сертті орындау, ортақ балаларды дұрыс тәрбиелеу арқылы – отбасы деген мемлекеттің негізін қалайтын институтты берік аялау деп білемін, - дейді депутат.
Е. Бейсенбаев қазіргі Конституцияда отбасыны, ана мен баланы қорғау кепілдігі берілгенін, алайда ең маңыздысы – некенің нақты анықтамасы жоқ екенін баса айтты.
– Ал бүгінде әлемде негізгі ұғымдардың бұлыңғырлануы тек отбасы институтының әлсіреуіне ғана емес, қоғамның моральдық бағдарынан айырылуына да әкеп соққанын көріп отырмыз. Әлемдік тәжірибе мемлекеттердің әртүрлі жолмен дамитынын көрсетеді, алайда олардың басым көпшілігі отбасының стратегиялық маңызын терең түсінеді. Көптеген елдердің Конституцияларында отбасы және ер мен әйел арасындағы неке ұғымдары нақты айқындалған. Тіпті басқару жүйесі алуан түрлі елдерде отбасы кейінгі ысырылатын мәселе емес, қоғамның іргетасы ретінде қарастырылады, - деді Мәжіліс депутаты.
Сондықтан Ата заңда неке – тек ер мен әйелдің арасындағы одақ екенін бекіту ұсынылды.
– Әрбір мемлекеттің негізі – адам. Ал дәстүрлі емес құбылыстар адам табиғатына қарсы келеді. Мұнда біз бұл сөздің ең жақсы мағынасында консерваторлар – дәстүрлерді, адам табиғатын және тарихтың өзі қалыптастырған нәрселерді қорғаушылар болуымыз керек. Сондықтан Қазақстан Конституциясында демографияны, ұрпақтар сабақтастығын және ұлттық дәстүрлердің сақталуын қамтамасыз ететін баптар көрініс табуы қажет, - дейді Елнұр Бейсенбаев.
Спикер атап өткендей, ер мен әйел арасындағы некеде еріктілік пен теңқұқықтылық қағидатын бекіту – құр қағаз жүзіндегі сөз емес. Бұл – Мемлекет басшысының Әділетті Қазақстан құру стратегиясын іске асыру жолындағы түбегейлі қадам.
– Біздің қоғам кемсітушіліктен де, ескіліктің сарқыншақтарынан да толық арылуға тиіс. «Заң мен тәртіп» қағидаты сот залдарынан немесе мемлекеттік органдарға жүгінуден басталмауы керек. Ол әрбір үйдің табалдырығынан басталуы керек. Теңдікке негізделген отбасы – салауатты азаматтық қоғамның жалғыз берік тірегі. Біз өзгерістерден қорықпайтын, өйткені өз рухани тамырына сүйенетін заманауи, өркениетті және прогрессивті мемлекет құрып жатырмыз. Ұлы дала әйелінің жоғары мәртебесін еске түсірейік: бүгін осы нормаларды енгізу арқылы біз адамға құрмет пен оның қадір-қасиетін жоғары қойған ата-бабаларымыздың ең озық дәстүрлеріне қайта оралып отырмыз. Әрбір жұбай үшін құқықтық кепілдіктер жасап, бірлік, әділдік пен заңды ең жоғары құндылық деп білетін ұлттың берік негізін қалаймыз, - деді Елнұр Бейсенбаев.
Еске сала кетсек, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайдың V отырысында неке институтын «ер мен әйелдің ерікті, ресми одағы» деп заңмен бекітуді тапсырған еді.