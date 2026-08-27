Непал-Қытай шекарасындағы көшкін: қаза тапқандар саны 300-ден асты
АСТАНА.KAZINFORM — Қытаймен шекарадағы көшкін салдарынан Непалда қаза тапқандар саны артып келеді, жүздеген жергілікті тұрғын мен шетелдік азамат із-түзсіз жоғалып кетті, деп хабарлайды агенттіктің Бейжіңдегі тілшісі.
Бейсенбі күні ведомстволық баспасөз мәслихатында Қытай Сыртқы істер министрлігінің өкілі Линь Цзянь Қытай тарапы Непал жағымен тығыз байланыс орнатып, іздеу-құтқару жұмыстарын бірлесіп атқарып жатқанын айтты.
— Зардап шеккен аймақтың Непал жағында шамамен 100 қытай азаматы әлі де із-түзсіз жоғалып кеткен. Непалдағы Қытай елшілігі бұл ақпаратты Непал жағымен бірлесіп тексеріп жатыр, — деп атап өтті ол.
Дипломат зардап шеккен аймақтағы қытай азаматтарын дереу қауіпсіз жерлерге көшіруге және табиғи апаттардың әлі де жалғасу қаупіне байланысты сақтық шараларын қабылдауға шақырды.
Непал полициясы соңғы қаза тапқандар саны 300-ден асқанын хабарлады. Сол күні Непал туризм басқармасы 644 туристің жоғалып кеткенін хабарлады, оның ішінде шамамен 30 елден келген 517 шетелдік азамат және 127 жергілікті тұрғын бар, деп хабарлайды Синхуа.
Бұған дейін біз Непал-Қытай шекарасында су тасқынынан жүздеген турист із-түзсіз жоғалып кеткенін хабарлаған едік.