Непалдағы жойқын тасқын ғарыштан түсірілді
АСТАНА. KAZINFORM — Роскосмосқа тиесілі «Ресурс-П» спутнигі Непалдағы Трисули өзенінің су тасқыны кезіндегі өзгерісін түсіріп алды.
Спутник өзен аумағын шамамен 500 шақырым биіктіктен су тасқынына дейін бір айдан астам уақыт бұрын және апаттан екі күн өткенде суретке түсірген.
Айта кетейік, Непалда әлі де көшкін қаупі бар.
Непалдағы су тасқынынан жоғалып кеткен туристер байланысқа шыға бастады.
БҰҰ Непалдағы су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 49,6 млн доллар сұрады.
Непалда жойқын су тасқыны болғаннан кейін 10 күн өткен соң құтқарушылар үйінді астынан екі адамды тірі тапты.