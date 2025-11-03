KZ
    17:23, 03 Қараша 2025

    Нетаньяху ХАМАС қозғалысын қарусыздандырамын деп уәде берді

    АСТАНА. KAZINFORM — Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху палестиналық ХАМАС қозғалысын қарусыздандыруға және Газа секторын демилитаризациялауға уәде берді, деп хабарлайды Синьхуа ақпарат агенттігі. 

    Нетаньяху ХАМАС қозғалысын қарусыздандырамын деп уәде берді
    Фото: Anadolu Ajansı

    Нетаньяху сонымен қатар өткен айда күшіне енген атысты тоқтату туралы келісімге қарамастан, үкіметі қалған содырларды қудалауды жалғастыратынын мәлімдеді.

    — ХАМАС-тың кейбір топтары Газаның біздің бақылауымыздағы кейбір бөліктерінде әрекет етуін жалғастыруда және біз оларды жүйелі түрде жойып жатырмыз. ХАМАС-ты қарусыздандыру және Газа секторын демилитаризациялау — біздің басты қағидаттымыз. Егер бұған бір әдіспен қол жеткізу мүмкін болмаса, ол басқа жолмен жүзеге асырылады, — деп мәлімдеді Израиль премьер-министрі.

    Оның айтуынша, Израиль әскери күштері Газадағы әскерлерді қорғауды жалғастырады. Ол Израиль тарапы операциялар туралы америкалық одақтастарына хабарлайтынын, бірақ «олардың рұқсатын сұрамайтынын» нақтылады. Премьер-министр Израильдің «қауіпсіздікке деген жоғары жауапкершілігінен» бас тартпайтынын атап өтті.

    Kazinform үшін арнайы Синьхуа ақпарат агенттігі ұсынған.

    Бұған дейін ХАМАС Израильге кепілге алынғандарға тиесілі емес тағы 3 адамның мәйітін тапсырғанын жазған болатынбыз.

    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
