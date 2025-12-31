Нетаньяху Иран зымыран және ядро бағдарламасын қалпына келтірейін деп жатқанын мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM - Иран маусым айындағы қақтығыстан кейін жоғалған әскери және ядролық мүмкіндіктерін қалпына келтіру үшін шара қабылдап жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Тегеран маусым айындағы соғыс кезінде айтарлықтай зақымдалған баллистикалық және ядролық мүмкіндіктерін қалпына келтіруге тырысып жатқанын мәлімдеді. Ол бұл мәлімдемені сейсенбіде Fox News арнасына берген сұхбатында жасады.
Израиль премьер-министрі Израиль Иранды зымырандық және ядролық мүмкіндіктерін айтарлықтай қалпына келтіруге қол жеткізгенін, бірақ Тегеран шығындарды өтеуге тырысып жатқанын бағалайды.
Атап айтқанда, Фордо нысаны қирағаннан кейін ол Иранның ядролық бағдарламасын басқа нысандарда жалғастыруға және баллистикалық зымыран өндірісін қайта бастауға тырысып жатқанын айтты.
- Біз оларды екі аймақта да айтарлықтай төмендеттік, бірақ олар қалпына келтіруге тырысады, - деп атап өтті Нетаньяху.
Ол ушығудың алдын алудың кілті Иранның уран байытуды толығымен тоқтатуы, елден бар қорды алып тастауы және халықаралық тексерулер жүргізуі екенін атап өтті.
Нетаньяху Израиль жағдайдың одан әрі ушығуына мүдделі емес екенін атап өтті. Бірақ Тегеран одан әрі қадам жасаса, қатаң жауап бере алатынын айтты.
Сондай-ақ, ол жақында болған қақтығыс пен Вашингтонның ұстанымын ескере отырып, Иранның ядролық бағдарламасын дамытудағы маңызды кезеңнен өту туралы шешім қабылдағанына сенімді емес екенін қосты.
Айта кетейік, Иран астанасында және басқа да ірі қалаларында елдің қиын экономикалық жағдайына байланысты 28 желтоқсаннан бері жаппай наразылық шаралары өтіп жатыр.