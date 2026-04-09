Нетаньяху: Израиль Иранмен кез келген сәтте қайта соғысуға дайын
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Иранмен қажет болған жағдайда кез келген сәтте қайтадан әскери қақтығысқа кірісуге дайын екенін мәлімдеді, деп жазды Еuronews.
Оның айтуынша, Тегеран мен Вашингтон арасында екі апталық бітім жасалғанына қарамастан, Израиль өз мақсаттарынан бас тартпайды.
«Айқын айтқым келеді: бізде әлі де орындалуы тиіс міндеттер бар және біз оларға келісім арқылы немесе әскери іс-қимылдарды қайта бастау арқылы жетеміз», – деді ол теледидар арқылы жасаған мәлімдемесінде.
Сондай-ақ премьер-министр Израиль кез келген уақытта әскери әрекеттерді қайта бастауға әзір екенін атап өтті.
«Біз кез келген сәтте ұрыс қимылдарына қайта оралуға дайынбыз. Біздің саусағымыз әлі де шүріппеде тұр. Бұл науқанның соңы емес, барлық мақсатымызға жету жолындағы бір кезең ғана», – деді ол.
Нетаньяху Иран қазіргі уақытта «әлсіреген және бұрын-соңды болмаған деңгейде әлжуаз күйде» екенін алға тартты.
Ол сондай-ақ оппозиция өкілдерінің бітімге қатысты сынына жауап берді. Израиль оппозициясының жетекшісі Яир Лапид бұл келісімді «дипломатиялық апат» деп атап, үкімет соғыс мақсаттарына жете алмағанын мәлімдеген.
Израиль премьер-министрі Иранның ядролық бағдарламасын жою немесе айтарлықтай әлсірету соғыстың негізгі мақсаты екенін айтты. Ол бұл бағдарламаны Израиль үшін «экзистенциалдық қауіп» деп атады.
Сонымен қатар, Нетаньяху Иранның баллистикалық зымыран әлеуетін, елдегі саяси режимді әлсірету немесе өзгерту, сондай-ақ Тегеранның өңірлік ықпалын одақтастарына соққы беру арқылы шектеу міндеттерін атап өтті.
Премьер-министрдің айтуынша, әскери науқан барысында Израиль айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізген.
«Біз тек дайын зымырандарды ғана емес, оларды өндіретін зауыттарды да жойдық. Қазір Иран өз қорында қалған зымырандарды ғана қолдануда, ал бұл қор күн санап азайып келеді», – деді ол.
Сондай-ақ Израиль тарапы Иранның ядролық бағдарламасына елеулі соққы жасалғанын мәлімдеді.
«Біз маңызды инфрақұрылым нысандары мен центрифугаларды жою арқылы Иранның ядролық бағдарламасына ауыр соққы бердік», – деді Нетаньяху.
Оның айтуынша, Израиль байытылған уранды Иран аумағынан шығаруды да қамтамасыз етеді.
Бұдан бөлек, Израиль Иранның Ислам революциясы сақшылары корпусының қаржылық және қару-жарақ өндірісі желілерін жойғанын хабарлады. Сондай-ақ әскери операциялар барысында металлургия зауыттары, мұнай-химия кешендері және көлік инфрақұрылымы нысандары зақымданған.
«Біз режимнің репрессивтік аппаратына да ауыр соққы бердік. Мыңдаған содыр жойылды және біз олардың кез келген жеріне жете алатынымызды көрсеттік», – деді Израиль премьер-министрі.
Сонымен қатар ол АҚШ-пен ынтымақтастықтың маңызын атап өтті.
«Біз бірге Таяу Шығыс тарихындағы ең ірі операциялардың бірін бастадық. Израиль мен АҚШ арасындағы мұндай серіктестік бұрын-соңды болмаған», – деді Биньямин Нетаньяху.
Айта кетейік, Израиль Иранға шабуылдарын тоқтатқанымен Ливандағы операцияларын жалғастырып жатыр.