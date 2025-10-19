KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:13, 19 Қазан 2025 | GMT +5

    Нетаньяху келесі сайлауда Израиль премьері қызметіне қайта үміткер болатынын мәлімдеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху 2026 жылы өтетін парламенттік сайлауда премьер-министр лауазымына қайта үміткер болатынын жариялады, деп хабарлайды Синьхуа.

    Биньямин Нетаньяху
    Фото: Zuma / ТАСС

    Бұл туралы ол израильдік Channel 14 телеарнасына берген сұхбатында айтып, жеңіске жететініне сенімді екенін де атап өтті.

    Еске салайық, 2022 жылғы сайлауда Нетаньяхудың оңшыл «Ликуд» партиясы 120 орынның 32-сін иеленіп, 64 депутат Кнессетте оған үкімет құруды ұсынған болатын. Сол жылдың желтоқсанында ол қайтадан премьер-министр қызметіне кірісіп, қазіргі таңда ультраоңшыл коалицияны басқарып отыр.

    Алдағы аптада 76 жасқа толатын саясаткер бұған дейін Израильдің премьер-министрі қызметін екі мәрте атқарған: алғаш рет 1996-1999 жылдары, кейін 2009-2021 жылдары. 2021 жылы ол Яир Лапид пен Нафтали Беннет құрған центристік коалиция нәтижесінде биліктен кеткен еді.

    Айта кетейік, Газа секторында қаза тапқан тағы екі тұтқынның мәйіті Израильге жеткізілді.

    Тегтер:
    Сайлау Әлем Израиль
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар