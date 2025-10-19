Нетаньяху келесі сайлауда Израиль премьері қызметіне қайта үміткер болатынын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху 2026 жылы өтетін парламенттік сайлауда премьер-министр лауазымына қайта үміткер болатынын жариялады, деп хабарлайды Синьхуа.
Бұл туралы ол израильдік Channel 14 телеарнасына берген сұхбатында айтып, жеңіске жететініне сенімді екенін де атап өтті.
Еске салайық, 2022 жылғы сайлауда Нетаньяхудың оңшыл «Ликуд» партиясы 120 орынның 32-сін иеленіп, 64 депутат Кнессетте оған үкімет құруды ұсынған болатын. Сол жылдың желтоқсанында ол қайтадан премьер-министр қызметіне кірісіп, қазіргі таңда ультраоңшыл коалицияны басқарып отыр.
Алдағы аптада 76 жасқа толатын саясаткер бұған дейін Израильдің премьер-министрі қызметін екі мәрте атқарған: алғаш рет 1996-1999 жылдары, кейін 2009-2021 жылдары. 2021 жылы ол Яир Лапид пен Нафтали Беннет құрған центристік коалиция нәтижесінде биліктен кеткен еді.
Айта кетейік, Газа секторында қаза тапқан тағы екі тұтқынның мәйіті Израильге жеткізілді.