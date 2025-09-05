Neuralink зағип адамның көру қабілетін жартылай қалпына келтіреді — Маск
АСТАНА.KAZINFORM — 2026 жылы америкалық Neuralink компаниясы зағип адамның көру қабілетін жартылай қалпына келтіру операциясын жасамақшы, деп хабарлайды Kazinform.
— Біздің мақсатымыз келесі жылы толығымен зағип адамдардың көру қабілетін қалпына келтіру, — деді компанияның негізін қалаушы Илон Маск X әлеуметтік желісіндегі Neuralink жазбасының астындағы түсініктемеде.
Компания Канадада екі операция аяқталғанын хабарлады. Бұл АҚШ-тан тыс алғашқы процедура.
— Бұл біздің технологиямызды бүкіл әлем бойынша көбірек қолжетімді ету жолындағы маңызды қадам, — деп қосты Neuralink.
Қаңтар айында Neuralink ми интерфейсіне арналған чип үшінші науқасқа имплантацияланғаны туралы хабарланған болатын.
Айта кетелік Илон Масктың фото мен видео жасауға арналған нейрондық желісі тегін болды.