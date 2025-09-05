KZ
    Neuralink зағип адамның көру қабілетін жартылай қалпына келтіреді — Маск

    АСТАНА.KAZINFORM — 2026 жылы америкалық Neuralink компаниясы зағип адамның көру қабілетін жартылай қалпына келтіру операциясын жасамақшы, деп хабарлайды Kazinform

    Neuralink зағип адамның көру қабілетін жартылай қалпына келтіреді — Маск
    Фото: Oxu.az

    — Біздің мақсатымыз келесі жылы толығымен зағип адамдардың көру қабілетін қалпына келтіру, — деді компанияның негізін қалаушы Илон Маск X әлеуметтік желісіндегі Neuralink жазбасының астындағы түсініктемеде.

    Компания Канадада екі операция аяқталғанын хабарлады. Бұл АҚШ-тан тыс алғашқы процедура.

    — Бұл біздің технологиямызды бүкіл әлем бойынша көбірек қолжетімді ету жолындағы маңызды қадам, — деп қосты Neuralink.

    Қаңтар айында Neuralink ми интерфейсіне арналған чип үшінші науқасқа имплантацияланғаны туралы хабарланған болатын. 

    Айта кетелік Илон Масктың фото мен видео жасауға арналған нейрондық желісі тегін болды

    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
