Нейрохирургтер күні: Қазақстанда күрделі оталардың 80% ел ішінде жасалады
АСТАНА. KAZINFORM — 8 сәуірде адам ағзасындағы ең күрделі жүйелердің бірі – ми мен жүйке жүйесіне ота жасайтын нейрохирургтердің кәсіби мерекесі аталып өтеді. Бұл күн бекер таңдалмаған: дәл осы күні қазіргі заманғы нейрохирургияның негізін қалаған ғалым Харви Уильямс Кушинг дүниеге келген.
ҚР Президенті іс басқармасы Медициналық орталығы ауруханасының нейрохирург-дәрігері Исламбек Мұсабековтің айтуынша, бұл салада жауапкершілік аса жоғары. Ол Жапонияның Нагоя қаласында тағылымдамадан өтіп, халықаралық тәжірибе жинақтаған.
— Ми құрылымының күрделілігіне байланысты ота бірнеше сағатқа созылады. Себебі біз барынша отаның науқас өміріне зияны аз болатындай жұмыс істеуге тырысамыз. Ондағы әрбір миллиметр, әрбір тілік үлкен жауапкершілік жүктейді. Өз тәжірибемде ең ұзақ ота 18 сағатқа созылған. Біз таңғы сағат 8-ден түн ортасына дейін ота жасап, науқастың жағдайын жіті бақылауда ұстадық, — деді дәрігер Jibek Joly телеарнасының «БҮГІН.Live» бағдарламасында.
Бүгінде Қазақстанда нейрохирургия саласы қарқынды дамып келеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, заманауи орталықтардың ашылып, жаңа технологиялардың енгізілуі нәтижесінде бұрын шетелде ем алуға мәжбүр болған науқастардың 80 пайызы қазір елімізде емделеді.
— Біздің ауруханамызда әр бөлімшенің өзінің ота жасайтын залы болады. Ал біздің нейрохирургия бөлімінде бір емес, екі зал орналасқан. Онда кем дегенде күніне бір-бір науқастан есептегенде аптасына 10-15 күрделі ота жасалады, — дейді И. Мұсабеков.
Сөз соңында дәрігер медицина саласындағы жас мамандарға кеңес берді.
— Медицина табандылық пен сабырды қажет етеді. Адаммен жұмыс істегендіктен, адамның көңілін табу керек. Кез келген ем жылы сөзден басталады. Содан кейін білім алудан жалықпай, жаңа тілдерді меңгеру керек. Әсіресе қазір цифрландыру, жасанды интеллект кеңінен енгізіліп, робот-хирургтар қолданысқа ене бастады. Қазір еліміздегі ауруханалар шетелдік орталықтардан еш кем түспейді. МӘМС жүйесі арқылы кез келген азаматқа хирургия, терапия бағыты бойынша тегін қызмет көрсетіледі, — деді ол.
Дәрігер жүйке жүйесі ауруларының алдын алу үшін салауатты өмір салтын ұстануға кеңес береді. Атап айтқанда, уақытылы ұйықтау, көбірек қозғалу және жеткілікті мөлшерде су ішу маңызды.
Айта кетейік, Қазақстанда инсульттан өлім-жітім көрсеткіші 25%-ға азайған.