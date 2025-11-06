KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:24, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Нейрондық желі арқылы жасалған өнер туындысының авторы кім болады

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Әділет вице-министрі Ботагөз Жақселекова нейрондық желілерді пайдалану кезінде авторлық құқық кімге тиесілі болатынын түсіндірді.

    Yandex Cloud бизнес учун ҳиссиётларни овоз орқали таний оладиган нейрон тармоқни тақдим этди
    Фото: rg.ru

    Бүгін Сенаттың жалпы отырысынан кейінгі баспасөз мәслихатында қазір нейрондық желілер өнер саласында жиі пайдаланылып жатқаны жайында сұрақ қойылды.

    - Заңнамада авторлық құқық субъектісі ретінде тек жеке адам қарастырылған. Сондықтан (нейрондық желіге) сұрақты кім қойса, сол адам автор атанады, - деді Б. Жақселекова тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Осы орайда ол жасанды интеллект белгіленген алгоритмдерді орындайтын тетік ретінде ғана саналатынын айтты.

    - Атап айтқанда, осы алгоритмді белгілеген адам өнер туындысының авторы болады, - деп нақтылады вице-министр.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, жақында түркі әлемінің жасанды интеллект этикасына арналған алғашқы жиыны өтті.

    Тегтер:
    Жасанды интеллект Сенат зияткерлік меншік
    Руслан Ғаббасов
    Автор
