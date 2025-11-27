Нейрондық желі Дубайдағы футуристік мейрамхананың аспазына айналды
АСТАНА.KAZINFORM - Дубай орталығындағы Woohoo мейрамханасында рецепттерді «Айман» есімді жасанды интеллект аспазы дайындайды. Оның құны 1 миллион доллардан асады. «Аспаз Айман» мыңдаған рецеп пен дәм үйлесімі туралы деректер бойынша оқытылған. Bloomberg агенттігі өзін «гастрономияның болашағы» ретінде көрсететін осы футуристік мейрамхананың тарихы туралы хабарлады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Жоба мейрамхана иесі Ахмет Ойтун Чакирдің жаңа мәзірмен жұмыс істеу барысында ChatGPT көмегіне жүгінген экспериментінен басталды.
Нейрондық желі дәмдеуіш қосылған қой етінің рецептін ұсынды.
- Бұл керемет болды. Біз бірден суретке түсіріп, оны мәзірге қойдық. Тағам бестселлерге айналды, - деп еске алады мейрамхана иесі.
2025 жылдың қыркүйегінде Чакирдің компаниясы Gastronaut Hospitality жасанды интеллектіні негізгі тұжырымдамасы ретінде пайдаланатын Woohoo мейрамханасын ашты.
Онда мыңдаған рецепт, дәм үйлесімдері, тамақ пен өнім деректері бойынша оқытылған үлкен тілдік модель «Аспаз Айман» орналасқан. «Аспаз Айман» - БАӘ-дегі Vivid Studios технологиялық компаниясы әзірлеген мамандандырылған UMAI AI моделі.
«Аспаз Айман» тағамдарды физикалық түрде дайындамайды; ол оларды жасайды. Модель ингредиенттерді талдайды, дәстүрлі емес дәм үйлесімдерін жасайды және Woohoo аспаздары сынайтын жаңа тағамдарға арналған егжей-тегжейлі рецепттер жазады. «Айманның» сала көшбасшылары қатысатын өзіндік подкасты да бар.
Бұған дейін Дубай 2026 жылы өзінің алғашқы әуе таксиін іске қосуды жоспарлап отырғанын хабарлаған едік.