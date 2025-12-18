Нейрожелі Ресей музыка академиясында қорытынды емтихан тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – Сбербанктің GigaChat нейрожелісі Гнесиндер атындағы Ресей музыка академиясында (РMА) «Музыкатану» мамандығы бойынша қорытынды емтиханды сәтті тапсырды.
ТАСС жазғандай, емтихан коллоквиум форматында өтті. Қойылған сұрақтар «Музыкатану» мамандығындағы бітіруші студенттің деңгейіне жақын болғаны аталып өтті. Аттестаттау комиссиясының құрамына Гнесиндер атындағы РМА музыкатану ғылымдарының кандидаттары, оқу ісі жөніндегі проректор, кафедра меңгерушілері, доценттер мен кафедра оқытушылары кірді.
Осылайша, нейрожелі келесі пәндер бойынша сұрақтарға жауап берді: «Гармония, музыка теориясы, қазіргі заманғы композиция теориясы», «Аспап жасау, режиссура негіздері, электронды және компьютерлік музыка», «Музыкалық журналистика және сын», «Опера және балет қойылымдарын талдау», «Дыбысқа эксперимент жасау және дыбыстық зерттеулер тарихы», «Музыкалық психология және педагогика».
Оқытушылар бұл технологияны қажетті дереккөздерді іздеуге, әртүрлі стильдегі шығармаларды талдауға, әдістемелік материалдарды жасауға, зерттеу жүргізуге және музыкалық және шығармашылық мазмұнды дамытуға қабілетті көмекші құрал ретінде пайдалануға болатынын атап өтті.
- Жасанды интеллекттің әлемдегі өсіп келе жатқан рөлі туралы көзқарасымызға қарамастан біз оның өміріміздің ажырамас бөлігіне айналғанын түсінеміз. Мұндай жоба бізге жасанды интеллекттің дамуынан алатын пайданы ғана емес, сонымен қатар оны кәсіби жұмысымызда пайдалы етуге мүмкіндік береді, - деп қорытындылады РМА ректоры.
Мамыр айының соңында GigaChat нейрондық желі моделі Гнесиндер атындағы Ресей музыка академиясының (РAM) «Музыкатану» бағдарламасы бойынша қабылдау емтихандарынан өтті.
Емтиханға орыс, халықаралық және поп/джаз музыкасының тарихы бойынша ашық және жабық сұрақтар кірді. GigaChat нейрондық желі моделі сонымен қатар нақты талапкерлерге музыка тарихы коллоквиумында берілетін күрделі тапсырмаларды орындады.
