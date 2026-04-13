Нидерланд автономды жүргізуге қатысты Tesla технологиясына рұқсат берді
АСТАНА.KAZINFORM - Нидерланд автономды жүргізу жүйелеріне жол ашып, енді елдегі Tesla көліктерінің иелері автопилот функциясын ресми түрде пайдалана алады, деп хабарлайды BILD.
Бұл — Еуропалық Одақ елдері ішінде мұндай рұқсатты алғаш берген мемлекет. Алайда жүргізушілер көліктің ішінде болуы және жүйені мұқият бақылауы міндетті.
Бұл шешімді жұма күні кешке елдің жол қауіпсіздігін қадағалайтын RDW қабылдады.
Осылайша Нидерланд АҚШ-тың тәжірибесін жалғастырып отыр, онда Tesla автокөліктерінің иелеріне бұл жүйені қолдануға рұқсат берілген. Болашақта мұндай рұқсат Еуропалық Одақтың барлық елдеріне таралуы мүмкін.
Сөз болып отырған жүйе — Tesla компаниясының толық бақылаудағы автономды жүргізу функциясы. Бұл режимде көлік рульді басқару, тежеу және тұраққа қою сияқты әрекеттерді толық өзі орындайды. Дегенмен жүргізуші рөлде болуы тиіс және кез келген сәтте басқаруды өз қолына ала алады.
Айта кетелік Tesla Еуропада жетілдірілген жүргізушіге көмек жүйесін іске қосқан еді.