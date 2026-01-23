Нидерландыда балалар қоспасынан бірнеше нәресте уланды
АСТАНА. KAZINFORM – Нидерландыда Nestle компаниясы өндіретін балалар тағамын тұтынумен байланысты болуы мүмкін кемінде төрт нәрестенің денсаулығы нашарлаған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
RTL телеарнасының мәліметінше, төрт ата-ана дәрігерлерге жүгініп, Nestle өнімдерімен тамақтандырғаннан кейін балаларында құсу мен іш өту белгілері байқалғанын айтқан.
Алайда әзірге ауру белгілері мен нақты өнім арасындағы тікелей байланыс түпкілікті дәлелденген жоқ.
Тәуелсіз тұтынушылар ұйымы – Foodwatch Еуропаның әртүрлі елдерінен алаңдаушылық білдірген ата-аналардан көптеген өтініш түскенін мәлімдеді.
Соның бірі – Нидерланды тұрғынының оқиғасы. Оның айтуынша, ұлы Nestle компаниясының сүт қоспасын тұтына бастағаннан кейін көп ұзамай өзін жайсыз сезінген. Баланың іші өтіп, әлсіреп, тәбеті жоғалған. Дәрігерлер тағамнан улануға себеп болатын токсиндер бөлетін Bacillus cereus бактериясын жұқтыруы мүмкін деген болжам айтқан.
Дәл осы бактерияның іздері балалар тағамының кейбір үлгілерінен анықталуы Nestle бастамасымен өнімді жаппай кері қайтарып алуына себеп болған.
Компания өкілдері қалыптасқан жағдайға байланысты өкініш білдіріп, өнім қауіпсіздігі өз қызметіндегі басты басымдық екенін атап өтті.
Бұған дейін Nestle, Danone және Lactalis компаниялары токсиндердің анықталуына байланысты сүт қоспаларын кері қайтарып алғаны хабарланған болатын.