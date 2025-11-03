KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    00:12, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    Нигерия президенті Трамппен кездесуге дайын екенін мәлімдеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Нигерия президенті Бола Тинубу АҚШ тарапынан Нигерияда христиандарға геноцид жасалды деген айыптауларға байланысты алдағы күндері Дональд Трамппен кездесуге дайын екенін айтты, деп хабарлайды Kazinform агенттігі ТАСС-қа сілтеме жасап.

    Нигерия президенті Трамппен кездесуге дайын екенін мәлімдеді
    Фото: Wikimedia

    Бұл туралы Тинубудың саяси коммуникациялар жөніндегі арнайы кеңесшісі Дэниэл Бвала хабарлады.

    — Президент Бола Тинубу да, Дональд Трамп та бүлікшілермен және терроризмнің барлық түрімен күреске мүдделі, - деді Бвала Х әлеуметтік желідегі парақшасында. 

    Ол сондай-ақ бұл кездесудің қайда өтетіні туралы да жазды. 

    — Нигериядағы террористер тек христиандарға ғана емес, түрлі діни сенімдегі адамдарға да шабуыл жасай ма деген мәселеге қатысты көзқарас айырмашылықтары бар. Бұл келіспеушіліктер екі ел басшыларының алдағы күндері өтетін кездесуінде талқыланып, шешіледі. Кездесу Нигерия президентінің сарайында немесе Ақ үйде өтуі мүмкін, - деп қосты ол.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Пентагон Нигериядағы радикалдарға қарсы шара дайындап жатқанын мәлімдеген болатын. 

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары Нигерия
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
