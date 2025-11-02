Пентагон Нигериядағы радикалдарға қарсы шара дайындап жатқанын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — Пентагон басшысы Пит Хегсет АҚШ президенті Дональд Трамптың тапсырмасы бойынша ведомство Нигериядағы «исламдық террористерге» қарсы күш қолдану шараларын әзірлеп жатқанын айтып, бұл шаралар христиандарды қорғау үшін қабылдануы мүмкін екенін мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
Хегсет X-тегі жазбасында: «Нигериядағы жазықсыз христиандарды өлтіру дереу тоқтауы тиіс» деп жазды. «АҚШ Қорғаныс министрлігі әрекет етуге дайындалып жатыр. Не Нигерия үкіметі христиандарды қорғауы тиіс, не біз осы аяусыз қылмысты жасайтын исламдық террористерді өлтіреміз», деді ол.
Бұған дейін Трамп та Нигериядағы радикалдарға қарсы ықтимал күштік шараларды дайындауды Пентагонға тапсырғанын мәлімдеген еді. Оның айтуынша, егер Нигерия үкіметі христиандардың өліміне жол беруді жалғастырса, АҚШ бұл елге барлық көмек пен қолдауды дереу тоқтатады және «толық қаруланып бұл елге кіріп, осы исламдық террористерді толық жоюы мүмкін».
31 қазанда АҚШ президенті Нигерияда христиан дініне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді. Сол себепті ол Нигерияны «алаңдаушылық тудыратын ел» деп атады. Трамп АҚШ оларды қорғайтынын айтты.
Бұған дейін Нигерияда ауылдарға қарулы шабуылдар кезінде 13 адам қаза тапқаны туралы жаздық.