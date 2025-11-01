KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:43, 01 Қараша 2025 | GMT +5

    Дональд Трамп Нигерияны алаңдаушылық тудыратын ел деп атады

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Нигерияда христиан дініне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді. Сол себепті ол Нигерияны «алаңдаушылық тудыратын ел» деп атады.

    Рейтинг одобрения Трампа вырос после саммита на Аляске
    Фото: РИА Новости

    Трамп Truth Social әлеуметтік желісіне осындай пост жариялады.

    -Христиан діні экзистенциалды қауіппен бетпе-бет келіп отыр. Радикалды ислам өкілдері адамдарды жапай қырып-жою әрекетіне жауапты. Осы себепті Нигерияны «ерекше алаңдаушылық тудыратын ел» деп мәлімдеймін, - деп жазды ол.

    Оның сөзінше, Нигерияда 3 мыңнан астам христиан өлтірілген, сол себепті қазір шұғыл шаралар қолдану қажет.

    Трамп конгрессмендер Райли Мур, Том Коул мен Өкілдер палатасының қаржы бөлу комитетіне жедел түрде осы мәселемен айналысуды тапсырды.

    - Нигерия мен өзге де елдерде аюандықтар жасалып жатқанда Құрама Штаттар олардан тыс қала алмайды. Біз христиан қоғамдастығын бүкіл әлем бойынша қорғай аламыз, біз оған дайынбыз және солай істегіміз келеді, - деді ол.

    Осыған дейін Нигерияда ауылдарға қарулы шабуылдар кезінде 13 адам қаза тапқаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    АҚШ Дональд Трамп Әлем Нигерия Дін
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар