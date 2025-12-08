Нигерияда содырлар ұрлап әкеткен 100 оқушы қыз босатылды
АСТАНА.KAZINFORM - Нигерия билігі қараша айының соңында содырлар ұрлап әкеткен Әулие Мария католиктік мектеп-интернатының 303 оқушысының 100-ін босатты, деп хабарлайды DW.
100 бала Нигерия астанасы Абуджаға келді. Олар 8 желтоқсанда Нигер мемлекеттік билігіне тапсырылуы тиіс.
- Біз олардың оралуын жалбарына тіледік. Егер бұл рас болса, керемет жаңалық, - деді мектепті басқаратын Контагора епархиясының өкілі Даниэль Атори.
22 қарашада Нигериядағы христиандар қауымдастығы Нигер штатының Папири қаласында орналасқан Әулие Мария мектеп-интернатынан 303 оқушы мен 12 мұғалімнің ұрланғаны туралы хабарлады. Кейінірек тұтқындардың 50-і қашып құтылған.
Нигериядағы қарулы бандалар жылдар бойы елдің солтүстік-батыс және орталық бөліктеріндегі ауылдық жерлерден адамдарды ақша үшін ұрлап келген. Бұл шабуылдарда мыңдаған адам қаза тапты. Қарақшылар бірнеше штатты қамтитын кең орманды алқапта жасырынып жүр.
Ең танымал оқиғалардың бірі 2014 жылдың сәуірінде болды, сол кезде «Боко Харам» террористік тобының содырлары Чибок қаласындағы орта мектептен 276 қыз оқушыны ұрлап кеткен. Кейіннен көпшілігі террористерден қашып құтылды. Amnesty International ұйымының мәліметі бойынша, 2024 жылғы жағдай бойынша ұрланған қыздардың 82-сі із-түзсіз жоғалып кеткен.