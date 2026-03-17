Нигерияда жанкештілер жасаған бірқатар теракт салдарынан 23 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM - Нигерияның солтүстік-шығысындағы Борно штатында жанкештілер ұйымдастырған шабуылдардан 23 адам көз жұмды, деп хабарлайды Анадолы.
Штат полициясының ресми өкілі Нахум Дасо мәлімдемесінде осы оқиғалар болардың алдында кешке штат астанасы — Майдугуридің үш түрлі бөлігінде шабуыл жасалғанын хабарлады.
Оның айтуынша, терактілер салдарынан 23 адам қаза тауып, 108 адам жараланған.
Дасо шабуылдар қаладағы базарда, ауруханада және жаяу жүргіншілерге арналған көпірде болғанын нақтылады. Алдын ала тергеу деректері бойынша, жарылыстарды жанкештілер жасаған.
Өз кезегінде Борно штатының губернаторы Бабагана Зулум бұл шабуылдарды айыптап, оларды «мүлде жол беруге болмайтын, жабайы әрі адамгершілікке жат әрекет» деп атады.
Зулум бейбіт тұрғындарға және ғибадат орындарына жасалған шабуылдардың, әсіресе мұсылмандар діни рәсімдерін атқарып жатқан кезеде, мүлде қабылданбайтынын атап өтті.
Әзірге бұл шабуылдар үшін ешбір ұйым жауапкершілік алған жоқ. Алайда мұндай терактілерді жиі ұйымдастыратын Боко Харам тобы күдікке ілініп отыр.
2000-жылдардың басынан бері Нигерияда әрекет етіп келе жатқан «Боко Харам» 2009 жылдан бастап ауқымды террорлық шабуылдар ұйымдастырып, ондаған мың адамның өмірін қиған.
2015 жылдан бері топ көршілес Камерун, Чад және Нигер аумақтарында да шабуылдар жасап келеді. Чад көлі бассейні өңірінде оның әрекеттерінен кемінде 2 мың адам қаза тапқан.
Терактілер мен қарулы қақтығыстар салдарынан ел ішінде жүздеген мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды.
Осыған дейін АҚШ Нигерияға тағы 200 әскери қызметкер жіберетінін мәлімдеген болатын.