Никарагуа енді сайлау өткізбейді
АСТАНА.KAZINFORM - Орталық Америка елінің 80 жастағы президенті Даниэль Ортега оппозицияның билікке келуіне жол бермеу үшін Никарагуа алдағы уақытта сайлау өткізбейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды The Guardian.
2007 жылдан бері президент қызметін атқарып келе жатқан Ортега өзі басқаратын Конгресспен бірлесіп, оппозицияға қарсы «қорғаныс жасайтын» жаңа заң қабылданатынын айтты.
-Оппозициялық партиялардың үкіметті, билікті басып алмауы үшін мұнда енді сайлау болмайды, - деді ол Сандиниста революциясының 47 жылдығына арналған мерекелік шаралар кезінде.
Никарагуаның соңғы президенттік сайлауы 2021 жылы өтті. Келесі сайлау 2027 жылға жоспарланған.
2021 жылғы сайлау науқаны кезінде ел партияларға тыйым салып, барлық оппозициядан президенттікке кандидаттарды түрмеге жапқан болатын.
Бұған дейін Никарагуа ФАО-дан шығатынын жариялады.