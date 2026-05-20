    Нысана көздеуден әлем кубогы кезеңі: Ұлттық құраманың тізімі жарияланды

    АСТАНА.KAZINFORM - Халықаралық спорттық ату федерациясы (ISSF) нысана көздеуден Германияның Мюнхен қаласында өтетін әлем кубогы кезеңіне қатысатын спортшылардың тізімін жариялады.

    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, жарысқа қатысушылардың тізіміне 15 қазақстандық спортшы енді.

    Ұлттық құраманың тізімі:

    – Никита Чирюкин

    – Кирилл Федкин

    – Елдар Иманқұлов

    – Артемий Кабаков

    – Константин Малиновский

    – Валерий Рахымжан

    – Ислам Сәтпаев

    – Никита Шахторин

    – Руслан Юнусметов

    – Сәуле Әлімбек

    – Елизавета Безрукова

    – Арина Малиновская

    – Валерия Попелова

    – София Шульженко

    – Нина Старова

    Айта кетейік, әлем кубогы кезеңі 24-31 мамыр аралығында өтеді.

    Эльмира Оралбаева
