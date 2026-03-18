Nissan Таяу Шығыстағы күрделі ахуалға байланысты автокөлік өндірісін қысқартады
АСТАНА. KAZINFORM – Nissan Motor компаниясының еншілес кәсіпорны Таяу Шығысқа жеткізілімдердің кешігуіне байланысты автокөлік өндірісін 1200 бірлікке қысқартатынын мәлімдеді. Бұл туралы Kyodo News агенттігі хабарлады.
Жапониялық Nissan Motor Co. компаниясы Фукуока префектурасында орналасқан Nissan Motor Kyushu Co. зауытындағы өндіріс көлемін уақытша азайту туралы шешім қабылдады. Өндірістің қысқаруына Таяу Шығысқа экспортталатын көліктерге арналған қойма алаңдарын босату қажеттілігі себеп болған.
Қысқарту Nissan X-Trail (кей елдерде Rogue атауымен сатылады) және Nissan Serena модельдеріне қатысты. Ал Nissan Shatai Kyushu Co. зауытында шығарылатын жол талғамайтын үлкен Nissan Patrol моделінің өндірісі өзгеріссіз қалады.
Компания өкілінің айтуынша, Nissan Motor өндіріс пен логистикаға қажетті түзетулер енгізіп жатыр, алайда қосымша мәліметтер жарияланған жоқ.
Сонымен қатар компания Nissan Murano моделін АҚШ-та өндіріп, келесі жылдың басынан бастап Жапонияға импорттауды жоспарлап отыр. АҚШ-пен жасалған тарифтік келісімнің арқасында бұл көліктер қосымша қауіпсіздік сынақтарынсыз жеңілдетілген тәртіппен жеткізіледі. Әзірге модельдің бағасы мен сатылым болжамы жарияланған жоқ.
Иван Эспиноса жаңа модель компанияның Жапониядағы модельдік қатарын күшейтіп, жергілікті тұтынушылардың әртүрлі сұранысын қанағаттандыруға мүмкіндік беретінін атап өтті.
Бұған дейін Nissan Motor жалпы саны 642 698 Nissan Rogue кроссоверін кері қайтарып алатынын хабарлаған. Бұған трансмиссия мен қозғалтқыштағы ықтимал ақаулар себеп болып, қозғалыс кезінде қуаттың жоғалуына әкелуі мүмкін екені айтылған.
Сондай-ақ компания есік ақауларына байланысты 26 мыңнан астам автокөлікті де кері қайтарып жатыр.