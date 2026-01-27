Nissan 26 мыңнан астам көлігін кері қайтарып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Nissan апат пен жарақат алу қаупін арттыруы мүмкін есік шектеуіштерінің нашар дәнекерленуіне байланысты 26 432 көлігін кері қайтарып жатыр, деп хабарлайды FOX Business.
Жапон автоөндірушісі бұл мәселенің 2025 жылғы Sentra және Altima седандарына, 2025-2026 жылдары шығарылған Frontier пикаптарына және 2026 жылғы Kicks жол талғамайтын көліктеріне қатысты екенін мәлімдеді. Бұл мәселенің Nissan немесе Infiniti-дің басқа көліктеріне қатысы жоқ.
- Кейбір Nissan көліктері жеткізушіде өндіріс кезінде дұрыс дәнекерленбеген бір немесе бірнеше есік шектеуіштерімен жабдықталған болуы мүмкін. Салдарынан есік жапқыштың сым ілмегі жеткілікті берік болмауы және кейбір жағдайларда жарылып, пластинадан ажырап кетуі мүмкін, - делінген өнімді қайтарып алу туралы есепте.
Есік шектеуіші – апат болған жағдайда есіктердің ашылуына жол бермейтін көлік құралының қауіпсіздік жүйесінің негізгі элементі.
Осыған дейін Toyota қозғалтқышының істемей қалу қаупіне байланысты 127 мың көлікті кері қайтармақ болғанын жаздық.