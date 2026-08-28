Норвегия королі V Харальд қайтыс болды
АСТАНА.KAZINFORM - Норвегия королі V Харальд 89 жасында қайтыс болды, деп хабарлайды BBC.
Корольдік баспасөз қызметінің хабарлауынша, монарх жұма күні таңғы сағат 6:35 шамасында Осло университетінің ауруханасында қайтыс болды.
Ол екі апта бұрын эритроциттердің тез жойылуынан туындайтын гемолитикалық анемиямен «өте ауыр» жағдайда ауруханаға жатқызылған.
Король соңғы жылдары бірнеше рет денсаулығына байланысты қиындықтарға тап болды: 2003 жылы оған қуық қатерлі ісігін алып тастау үшін ота жасалды, ал 2024 жылы оған кардиостимулятор орнатылды. Алайда ол Норвегия парламентіне өмір бойы адал болуға ант бергенін айтып, биліктен кетпейтінін мәлімдеді.
Харальд XIV ғасырдан бері Норвегияда дүниеге келген алғашқы норвегиялық король.
Ол сондай-ақ Еуропада ең ұзақ қызмет еткен монарх және 1991 жылы таққа отырғаннан кейін бүкіл Норвегия бойынша кеңінен танылды.
Бұған дейін Норвегия королінің денсаулығы күрт нашарлағанын жазған едік.