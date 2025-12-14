KZ
    Норвегияда аязда суға шомылушылар Гиннестің жаңа рекордын орнатты

    АСТАНА. KAZINFORM — Норвегияда су температурасы 9,9 градустық салқын теңізде бір мезетте 3 134 адам теңізге шомылып, кемінде 10 секунд бойы белуардан суға түсіп тұрды, деп хабарлайды Аzertag.az.

    Фото: Аzertag.az

    Рекордты Лондоннан арнайы келген Guinness рекордтар кітабының өкілі ресми түрде тіркеді.

    Рекорд орнату үшін кемінде 2 461 қатысушыны жинау, шомылушылардың басым бөлігінің арнайы талаптарға сай жабдықталуын қамтамасыз ету және су температурасының 10 градустан аспауын тіркеу қажет болған. Ұйымдастырушылардың алаңдаушылығына қарамастан, ауа райы қолайлы болды.

    Іс-шараға қысқы және мұзды суға шомылу клубтарының мүшелерімен қоса саламатты өмір салтын ұстанатын өзге де азаматтар қатысқан.

    Рекордтық оқиға болған жерде құтқарушылар мен дайверлер кезекшілік еткен.

    Ұйымдастырушылар 4 мың адамға дейін қатысады деп үміттенген екен. Дегенмен нақты көрсеткіш ең төменгі талаптан асып, жаңа рекордтың орнауына мүмкіндік берді.

    Айта кетсек, бұған дейін Ғалымжан Балабек суда жүзуден еліміздің рекордын жаңартты.

