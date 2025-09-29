Норвегиялықтар ханшайым Марта Луизаны титулынан айырмақ
АСТАНА. KAZINFORM — Ханшайым Марта Луиза мен оның күйеуі, өзін бақсы деп атаған Дюрек Верретт туралы Netflix-те деректі фильм шыққаннан кейін Норвегияда корольдік отбасы туралы жаңа пікірталас басталды. Бұл туралы АЗЕРТАДЖ жазды.
Norstat агенттігінің жүргізген сауалнамасына сәйкес, норвегиялықтардың 71 пайызы «ханшайым атағынан айырылуы керек» деп есептейді.
Веррет фильмде король Харальд V пен патшайым Соняны сынға алып, оларды ксенофобияны түсінбейді деп айыптайды. Сонымен қатар елдегі халық қорлау ретінде қабылдаған жеке хат алмасу туралы айтады. Корольдік сарапшы Роджер Лундгрен норвегиялықтардың Марта Луизаның коммерциялық кәсіпорындарынан, оның корольдік отбасы мен титулды іскерлік мақсатта пайдаланбау туралы келісімін бұзуынан шаршағанын атап өтті.
88 жастағы король Харальд V ерлі-зайыптылардың келісімді бұзғанын мойындады, бірақ титул мәселесі талқыланбағанын айтты.
— Марта Луиза 20 жылдан астам мемлекеттік қолдауға ие болмаған. Сондай-ақ 2022 жылы корольдік отбасының пайдасы үшін өзінің ресми міндеттерінен бас тартты. Ханшайым титулынан өзі бас тарта алады, бірақ Р.Лундгреннің айтуынша, бұған жол берілмейді. Сарапшы бұл жағдайды АҚШ-қа қоныс аударып, корольдік отбасын қатал сынағанымен, титулын сақтап қалған Ұлыбритания ханзадасы Гарридің жағдайымен салыстырды, — делінген ақпаратта.
Сонымен бірге монархияға деген жалпы сенім артып келеді. Қазір халықтың 73 пайызы оны қолдайды, бұл соңғы жарты жылдағы рекордтық көрсеткіш. Бақылаушылар мұны король мен патшайымның жеке билігімен байланыстырады.
Айта кетейік, қазір Мариус Борг Хойбиге зорлық көрсеткен мұрагер ханзада Хоконның өгей ұлына қатысты жанжал мен Австралияға оқуға кеткен танымал ханшайым Ингрид Александраның елде болмауы корольдік отбасы үшін қиындық туғызып отыр.
Тамызда Норвегия кронпринцессаның ұлы зорлық үшін жауапқа тартылатыны туралы жаздық.