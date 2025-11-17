KZ
    Новороссийск портында жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары аяқталды - Ақкенженов

    АСТАНА. KAZINFORM – Новороссийск портында жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Бұл туралы Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов айтты.

    Фото: Tom Fisk/Pexels

    - Қазіргі сәтте барлы операция қайта жанданды. Анықтама ретінде Қазақстан мұнайын қабылдау тоқтамағанын, мұнай айдау санаулы сағатқа іркіліп, одан кейін қалпына келгенін айта аламын. Мендегі ақпаратқа сәйкес, қазіргі уақытта барлық жөндеу-қалпына келтіру жұмысы толықтай аяқталды, - деді министр Ақордада БАҚ өкілдерінің сауалына орай.

    Естеріңізге сала кетсек, осыдан бірнеше күн бұрын Новороссийскіде дрондардың шабуылы салдарынан «Шесхарис» кешеніндегі мұнай базасы зақымданған еді.

    Осы орайда ол министрлік «Транснефть» компаниясымен тұрақты байланыста екенін атап өтті.

     

