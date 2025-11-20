Нұрбек Мұрсал бокстан әлем кубогінің күміс жүлдегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық боксшы Нұрбек Мұрсал Делиде (Үндістан) өтіп жатқан әлем кубогінің ақтық кезеңінде күміс жүлдегер атанды.
Боксшы 70 келіге дейінгі салмақта финалға дейін жетті. ҚР ҰОК мәліметінше, Нұрбек шешуші жекпе-жекте үндістандық Хитешпен қолғап түйістірді.
Үш раундтың қорытындысы бойынша үндістандық спортшы төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Осылайша, Мұрсал әлем кубогін күміс медальмен аяқтады.
