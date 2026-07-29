Нұрбол Байжанов Туризм индустриясы комитетінің төрағасы болып тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Туризм және спорт министрінің бұйрығымен Нұрбол Байжанов Туризм және спорт министрлігі Туризм индустриясы комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
1993 жылы Ұлытау облысында дүниеге келген.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін, Тұран–Астана университетін тәмамдаған.
Мемлекеттік қызметте 2017 жылдан бері еңбек етеді. Еңбек жолын Қазақстан Инвестициялар және даму министрлігінің Туризм индустриясы департаментінде сарапшы болып бастаған. Кейін Мәдениет және спорт министрлігі Туризм индустриясы комитетінде сарапшы, бас сарапшы және басқарма басшысы қызметтерін атқарды.
2021–2025 жылдары Мәдениет және спорт министрлігі мен Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі Туризм индустриясы комитетінің маркетинг және жарнама, инвестициялар тарту және ілгерілету, ішкі талдау, сондай-ақ туризм саласындағы жүйелі шараларды іске асыру басқармаларына басшылық етті.
2025 жылғы шілдеден бастап Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі Туризм индустриясы комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарды.
2026 жылғы қаңтардан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі Туризм индустриясы комитеті төрағасының міндетін атқарды.
Айта кетейік, Ержан Тоқтағұлов Мәдениет және ақпарат вице-министрі болып тағайындалды.