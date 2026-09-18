Нұрлан Әбдіров ОCК төрағасы болып қайта тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Нұрлан Әбдіров Орталық сайлау комиссиясы төрағасы болып тағайындалды.
Тиісті Жарлыққа Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
— Мемлекет басшысының Жарлығымен Нұрлан Мәжитұлы Әбдіров Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы лауазымына тағайындалды, — деп хабарламада.
Нұрлан Әбдіров 1961 жылғы 12 қаңтарда туған.
КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебін, КСРО ІІМ Бүкілодақтық ғылыми-зерттеу институтының күндізгі адъюнктурасын (Мәскеу қ.), Дж.Маршалл атындағы Қауіпсіздік мәселелерін зерделеу жөніндегі Еуропалық орталықта басшылық құрамның 4 айлық курстарын (Германия) бітірген.
Заңгер-құқықтанушы. Заң ғылымдарының докторы, профессор.
09.1982 – 06.1997 жж. - ІІМ Қарағанды жоғары мектебінде оқытушылық қызмет атқарды.
06.1997 – 05.2000 жж. – Қазақстан Республикасының Есірткіні бақылау жөніндегі мемлекеттік комиссиясының хатшысы.
05.2000 – 09.2002 жж. – Қазақстан Республикасы Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес агенттігі төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес комитеті төрағасының орынбасары.
09.2002 – 06.2005 жж. – Қауіпсіздік кеңесі Хатшылығының мемлекеттік инспекторы, Қауіпсіздік кеңесі Хатшылығы Қоғамдық және экологиялық қауіпсіздік бөлімінің меңгерушісі, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесі Хатшылығы меңгерушісінің орынбасары.
06.2005 – 09.2009 жж. – Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесі хатшысының орынбасары – Қауіпсіздік кеңесі Хатшылығының меңгерушісі.
09.2009 – 08.2020 жж. – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің төртінші, бесінші, алтыншы сайланымдарының депутаты, Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің төрағасы.
08.2020 – 09.2020 жж. – Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты.
09.2020 – 01.2022 жж. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты төрағасының орынбасары.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 25 қаңтардағы № 784 Жарлығымен Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының төрағасы болып тағайындалды.
Еске салайық, бұған дейін Президенттің ішкі саясат мәселелері жөніндегі көмекшісі тағайындалғанын хабарлаған едік.