14:58, 07 Ақпан 2026 | GMT +5
Нұрлыбек Нәлібаев: Жаңа Конституция жобасын қолдаймыз
АСТАНА. KAZINFORM – Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның бүгінгі отырысында Ата заңның жаңа нұсқасын Қызылорда облысы қалай қабылдап жатқанын айтты.
- Жаңа Конституция жобасын қолдаймыз. Себебі, бұл құжат өңірлерді дамытудың шынайы қажеттіліктерін, аймағымыздың экологиялық жағдайы мен тұрақты даму мәселелерін толық қамтиды. Ең негізгісі, адам мен табиғат және мемлекет мүдделері біртұтас жүйе ретінде қарастырылған. Бұл жауапкершілік, тұрақтылық және жарқын болашаққа бағытталған таңдау, - деді әкім.
