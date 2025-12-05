Нурмагамед Юсупов IBA аясындағы бокстан әлем чемпионатын сәтті бастады
АСТАНА. KAZINFORM - Халықаралық бокс ассоциациясы (IBA) аясында Біріккен Араб Әмірлігінің Дубай қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында 4 желтоқсанда ел құрамасынан Нурмагамед Юсупов (92 келі) алғашқы жекпе-жегін сәтті өткізді.
Отандасымыз тәжікстандық Навруз Джафоевпен шаршы алаңға шықты. Алғашқы минуттан қазақстандық боксшының басымдығы байқалып тұрды. Нәтижесінде ол қарсыласын бірінші нокаутқа жіберді.
IBA турнирі 3-13 желтоқсан аралығында Дубайда ұйымдастырылады. Бұл бәсекеде 13 салмақ дәрежесі белгіленген, ал жүлде қоры өте жоғары: чемпиондар – 300 мың доллар, күміс жүлдегерлер – 150 мың доллар, қола жүлдегерлер – 75 мың доллар, ал ширек финалистер 10 мың доллар алады.
Биыл дүбірлі додаға жер-жаһанның 95 елінен былғары қолғап шеберлері келді.
Қазақстан ерлер құрамасы әлем чемпионаты алдында Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында бірлескен оқу-жиынын өткізді.