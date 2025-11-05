Нью-Йорк қаласын алғаш рет мұсылман басқаратын болды
АСТАНА. KAZINFORM – Демократиялық партиядан 34 жастағы кандидат Зохран Мамдани тәуелсіз кандидат ретінде қатысқан Нью-Йорктің бұрынғы губернаторы Эндрю Куомоны және республикашыл кандидат Кертис Сливаны жеңді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Мамдани 49,6% дауыс, оның басты қарсыласы Куомо – 41,6%, ал Слива 7,9% дауыс жинады. Бұл жеңіс Мамданидің Нью-Йорк саясатындағы шамамен бір жыл бұрын науқанын бастағаннан бері күрт көтерілгенін көрсетеді. Ол штаттың заң шығарушы жиналысының танымал емес мүшесінен бастап Американың ең ірі қаласының көшбасшысына айналды, деп жазды NBC News.
Мамдани енді өз жақтастарына шабыт берген ауқымды саяси күн тәртібін жүзеге асыруға тырысады, сонымен бірге үлкен муниципалдық бюрократияны басқарады және елдегі ең көрнекті демократтардың бірі ретінде ұлттық саясатқа ықпал етеді.
NBC News экзит-полдары Мамданидің барлық нәсілдік топ арасында жеңіске жеткенін көрсетті.
45 жасқа дейінгі жас сайлаушылар оны Куомодан 43% артықшылықпен таңдады. 45 жастан асқан сайлаушылар Куомоны 10% артықшылықпен таңдаған.
Мамданидің палестиналықтарды жақтайтын белсенділігі сайлауалды жарыстың негізгі мәселесіне айналды. Сауалнамалар еврей сайлаушыларының Мамданиден 29 ұпай артықшылықпен Куомоны артық көретінін көрсетті: 60%-ға қарсы 31%.
Бұдан басқа, 4 қарашада АҚШ-тың Вирджиния және Нью-Джерси штаттарында губернаторлық сайлау өтті.
Демократ Эбигейл Спанбергер Вирджиния губернаторы болып сайланды, ол республикашыл Уинсом Эрл-Сирсті жеңіп, алғашқы әйел губернатор болды, деп хабарлайды The Guardian.
Нью-Джерси губернаторлығына сайлауда демократ өкіл Микки Шерилл (56%) республикашыл Джек Чиатареллиді (43,4%) жеңді, деп хабарлайды CBS News.
Бұған дейін Трамп Зохран Мамдани мэр болған жағдайда Нью-Йорк қаласын қаржыландыруды қысқартамын деп қорқытқанын жазған едік.