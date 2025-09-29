KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:35, 29 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Оқу-ағарту министрі лауазымынан босатылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ғани Бейсембаев Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Ғани Бейсембаев
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғани Бектайұлы Бейсембаев Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі лауазымынан босатылды, — делінген хабарламада.

    Ғани Бейсембаевтың еңбек жолы

    Алматы облысы Талғар ауданы №14 орта мектебінің қазақ тілі мұғалімі, оқу-тәрбие ісі жөніндегі директорының орынбасары (1989-1995 жж)

    Алматы облысы Іле ауданы №12 орта мектебінің директоры (1995-1997 жж)

    Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының ғылыми хатшысы, кеңесшісі (1997-2000 жж)

    Алматы облысы Қапшағай қаласының білім бөлімін басқарған (2000-2001 жж)

    «Халықаралық қосымша кәсіби білім беру орталығы» ЖШС директоры (2001-2006 жж)

    Алматы технологиялық университеті Техникалық-экономикалық колледжінің директоры (2006-2007 жж)

    «Edtech-kz» халықаралық білім беру орталығының бас директоры (2007-2020 жж)

    Білім және ғылым министрлігі «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығының директоры (2020 ж)

    Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының президенті (2020-2022 жж)

    Білім және ғылым вице-министрі (2022 жылғы наурыз-тамыз айлары)

    ҚР Оқу-ағарту вице-министрі (2022 ж. тамыздан бастап)

    ҚР Оқу-ағарту министрі (2023 ж. 4 қаңтар)

    Тегтер:
    Ғани Бейсембаев ҚР Оқу-ағарту министрлігі Лауазымнан босату мен тағайындаулар Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар