KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:56, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Оқушы өлімі: Ақтөбеде бас бостандығынан айырылғандар жазасын бостандықта жүріп өтейді

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — 6 жыл 8 айға бос бостандығынан айырылған үш сотталушының жазасы өзгертілді. Ақтөбе облыстық апелляциялық сот алқасының қаулысымен сотталғандарға шартты жаза тағайындалды.

    сот, судья, сот үкімі
    Фото: Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты

    Ақтөбе облыстық сотының баспасөз қызметінің хабарлауынша, апелляциялық шағым түсіп, істі қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы қарады. Апелляциялық шағымды жәбірленуші мен оның адвокаттары, сондай-ақ сотталған Б., М., Т. және олардың адвокаттары мен заңды өкілдері түсірген. 

    — Сотталғандардың кәмелетке толмағандығы, кінәсін мойындағаны, іс-әрекеттеріне өкінгені, жәбірленуші тараппен медиациялық келісім жасалғаны және сотталғандардың жазасын жеңілдетуді сұраған жәбірленуші тараптың пікірі ескерілді. Сот алқасы шартты түрде жаза тағайындау туралы шешім қабылдады. Қылмыстық кодекстің 63-бабы бойынша сотталғандар Б., М., Т-ның жазалары шартты деп есептелінді. Үкімнің қалған бөлігі өзгеріссіз қалдырылды. Апелляциялық қаулы заңды күшіне енді, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық сотының баспасөз қызметі.

    Еске салсақ, Ақтөбе облысы Темір ауданы Қопа ауылында 11 және 10-сынып оқушылары 9-сынып оқушыларын ауыл маңындағы моншаның жанына жинап, оларды ұрып-соқты. Сол кезде 9-сынып оқушысы оқиға орнында көз жұмды

    Іс Қылмыстық кодекстің «Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру», «Бұзақылық» баптары бойынша қозғалып, сотталушы Б., М. және Т. 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылды. 

    Бұзақылық жасағаны үшін үш сотталушыға 1 жыл бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды. Бәрі де сол кезде Қопа ауылындағы мектептің оқушылары болды.

    Тегтер:
    Оқушы Өлім-жітім Аймақ Қылмыс Бұзақы Ақтөбе Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар